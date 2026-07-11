Linda Nosková conquista Wimbledon y logra su primer título de Grand Slam en una final entre dos checas

Por Wayne Sterling, CNN

Linda Nosková derrotó a Karolína Muchová en tres sets (6-2, 5-7, 6-3) para alzarse con su primer título individual femenino de Grand Slam en la final checa de Wimbledon de este sábado.

Tras dominar el primer set (6-2) y ponerse 5-2 arriba en el segundo, Nosková, novena cabeza de serie, vio cómo se le escapaban cinco puntos de partido ante una espectacular remontada de Muchová, décima cabeza de serie, que se adjudicó el set por 7-5.

Sin embargo, Nosková, de 21 años, se recuperó en el set decisivo para superar la adversidad y conquistar el título en su primera final de Grand Slam.

Con esta victoria, Nosková inscribió su nombre en la historia como la campeona más joven de Wimbledon desde que su compatriota checa Petra Kvitova levantara el trofeo en 2011 con 21 años y 116 días.

El duelo en la Cancha Central ya prometía ser un hito histórico, pues fue la primera vez en la Era Abierta que dos mujeres que representaban a la República Checa se enfrentaban por un título individual de Grand Slam.

Además, el público londinense disfrutó de una inusual final entre dos naciones y la primera en el All England Club desde la icónica final de 2009 entre estadounidenses, donde Serena Williams derrotó a Venus Williams.

Nosková se convierte en la tercera tenista checa en los últimos cuatro años en alzar el codiciado trofeo Venus Rosewater, siguiendo los pasos de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Durante la ceremonia posterior al partido, una Nosková visiblemente emocionada sonrió mientras ajustaba su agarre sobre el icónico trofeo de plata y admitió ante el público: “No sé cómo sostenerlo, así que esa es la primera cosa. Se siente increíble”.

Al reflexionar sobre el exigente partido y la historia lograda junto a su compatriota y amiga, Nosková elogió a Muchová por la dura batalla y destacó que el día fue una enorme victoria para todo su país, sin importar quién terminara llevándose el trofeo.

“Todos estos partidos han sido muy duros, muy duros física o mentalmente. … Nunca es fácil conseguir el último punto. (Karolina), de verdad me hiciste trabajar para lograrlo”, dijo Nosková. “Estoy muy contenta de haber podido jugar mi primera final de Grand Slam contigo.

“Creo que hicimos historia hoy. Creo que todos nuestros aficionados checos en casa están orgullosos de nosotras, así que, sin importar el resultado de hoy, creo que fue un buen día para las dos”.

Muchová, de 29 años, luchó con valentía, salvando cinco puntos de partido y forzando un tercer set, pero finalmente terminó como subcampeona de Grand Slam por segunda vez en su carrera, tras haber sido subcampeona en la final de Roland Garros 2023 contra Iga Swiatek.

La desilusión de quedarse a las puertas de su primer título fue evidente para Muchová durante la ceremonia de premiación. La jugadora de 29 años rompió a llorar mientras miraba hacia su palco, y se detuvo para disculparse con el público mientras la magnitud del momento la sobrepasaba.

“Aunque ahora estoy bastante decepcionada, pero cuando miro a mi esquina… Lo siento. Lo siento, es emotivo”, dijo Muchová, conteniendo las lágrimas. “Cuando miro a mi esquina, tengo a todos mis amigos y familiares que cancelaron sus planes y vinieron aquí hoy por mí. Lo aprecio mucho”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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