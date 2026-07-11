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Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 11 de julio? Horarios y enfrentamientos

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Published 5:00 AM

Por CNN en Español

El Mundial 2026 completará este sábado el cuadro de semifinales, con cuatro equipos peleando por los últimos dos lugares disponibles: Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Será el último día de doble jornada de la Copa del Mundo, así que es ideal para no perderse detalles.

🏟️ Estadio Miami

🏠 Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

  • 5 p.m. de Miami.
  • 2 p.m. de Los Ángeles.
  • 3 p.m. de Ciudad de México.
  • 4 p.m. de Bogotá.
  • 6 p.m. de Buenos Aires.
  • 11 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

🏟️ Estadio Kansas City

🏠 Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • 9 p.m. de Miami.
  • 6 p.m. de Los Ángeles.
  • 7 p.m. de Ciudad de México.
  • 8 p.m. de Bogotá.
  • 10 p.m. de Buenos Aires.
  • 3 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

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