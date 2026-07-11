Un juez concede la solicitud del Gobierno de Trump de desestimar el caso del 6 de enero contra los Proud Boys

Por María Kay Mallonee, CNN

Un juez federal desestimó el viernes el caso de conspiración sediciosa contra varios miembros de los Proud Boys.

El magistado accedió a una solicitud del Departamento de Justicia de Trump y revirtió una de las victorias más celebradas de la administración Biden contra aquellos a quienes acusó de inspirar el ataque del 6 de enero de 2021 contra la democracia estadounidense.

El juez de distrito estadounidense Timothy Kelly, nombrado por Trump, accedió a regañadientes a desestimar el caso contra los cuatro miembros, diciendo que “carece de autoridad para obligar al Ejecutivo a iniciar un proceso judicial, y punto”.

“Las opiniones del presidente Trump sobre el enjuiciamiento de quienes atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, ya sean ciertas o falsas, son bien conocidas, al igual que su intención de concederles el indulto mediante la Orden Ejecutiva”, manifestó el juez Kelly, refiriéndose a la orden que Trump firmó en su primer día de regreso al cargo para conmutar sus sentencias.

La orden de Trump concedió indultos a más de 1.000 personas condenadas por el ataque, pero mantuvo las condenas de los cuatro miembros de los Proud Boys: Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola.

En abril, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de Todd Blanche, inició un proceso para anular sus condenas.

El sobreseimiento del caso contra los asociados de los Proud Boys borra algunas de las condenas más graves de la extensa investigación sobre los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, una de las mayores investigaciones federales de la historia del país.

Nordean, Biggs y Rehl fueron declarados culpables en 2023 de conspiración sediciosa y otros cargos. Pezzola fue declarado inocente de conspiración sediciosa, pero condenado por otros cargos relacionados con el 6 de enero.

El juez de distrito estadounidense con sede en Washington afirmó en su resolución que la administración Trump pretendía “tratar este caso esencialmente de la misma manera que todos los casos del 6 de enero, sin tener en cuenta la gravedad de la conducta en cuestión ni siquiera si el caso se inició después de que el presidente Biden asumiera el cargo o, como en este caso, mientras el presidente Trump aún estaba en el poder”.

“Las decisiones de emitir la Orden Ejecutiva y de abandonar este proceso judicial —incluso después de que el Gobierno obtuviera condenas por delitos graves relacionados con el ataque al Capitolio el 6 de enero— son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo”, continuó Kelly. “Nadie debe confundir la concesión de la moción del Gobierno por parte del Tribunal con su conformidad con dichas decisiones”.

Rehl, uno de los miembros de los Proud Boys, celebró la decisión en una publicación en X, diciendo: “¡Por fin, todo ha terminado! ¡El 6 de enero ya puede ser cosa del pasado para mí!”.

Enrique Tarrio, el exlíder del grupo que también había sido indultado por Trump, se apresuró a alardear el viernes por la noche: “¡Se ha hecho justicia! Los Proud Boys no pierden. Ganamos. Esta es nuestra victoria”.

Trump lleva mucho tiempo criticando duramente los procesamientos del 6 de enero, calificándolos de injusticia contra sus seguidores, e incluso se ha referido a los encarcelados como “rehenes”.

El presidente ha calificado repetidamente el 6 de enero de 2021 como “un día de amor y paz” y ha afirmado que sus seguidores no representan “ninguna amenaza”.

Sus comentarios se contradicen con cientos de videos en los que se ve a simpatizantes de Trump golpeando a policías con astas de bandera, porras, palos de madera y bates de béisbol.

También utilizaron pistolas paralizantes y aerosoles químicos, y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con agentes de policía.

El juez, calificando la insurrección de “acontecimiento peligroso”, afirmó que se trató de “un ataque contra la población, incluidos agentes de policía, muchos de los cuales resultaron heridos. Fue un ataque contra una rama coordinada del Gobierno —el Congreso— a la que los Padres Fundadores consideraron oportuno otorgar un lugar de primacía en el Artículo I de la Constitución. Y fue un ataque contra el mecanismo constitucional para facilitar la transferencia pacífica del poder de un presidente a otro, lo que el presidente Reagan denominó “nada menos que un milagro”.

Para concluir su intervención, Kelly lanzó una seria advertencia: “De ahora en adelante, si queremos que el experimento de autogobierno de esta nación dure otros 250 años, el pueblo estadounidense, independientemente de sus preferencias partidistas, tendrá que actuar conjuntamente para preservar, proteger y defender ese milagro a través de nuestro marco constitucional”.

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