Al menos 10 muertos tras choque múltiple en autopista de México, según autoridades, y hay varios estadounidenses heridos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Un choque múltiple que desató un incendio dejó al menos 10 personas muertas y 10 heridas, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, en una importante carretera del occidente de México, informaron autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el accidente ocurrió en la carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco, cuando un tercer tractocamión impactó la zona donde elementos de emergencia atendían un choque previo entre vehículos de carga. El nuevo golpe desató un incendio que calcinó varios vehículos.

“Como consecuencia de este segundo impacto, tres vehículos particulares y dos tractocamiones fueron consumidos en su totalidad por el fuego”, señaló la dependencia en un comunicado.

Videos compartidos en redes sociales mostraron vehículos completamente calcinados sobre la carretera, una ruta utilizada por transporte de carga, pasajeros y turistas que conecta la ciudad de Guadalajara con Tepic, en el estado de Nayarit.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó, según Reuters, que entre los fallecidos hay dos menores de edad y que dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad. La dependencia agregó que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron trasladados en condición leve a un hospital privado de Guadalajara.

“Cuatro pacientes en condición leve, todos ciudadanos estadounidenses, fueron trasladados al Hospital Arboledas en Guadalajara por una ambulancia privada desde la autopista”, dijo la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que los equipos de emergencia continuaban trabajando en la atención de las víctimas y coordinando las labores de rescate junto con la Guardia Nacional, Protección Civil y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

“De verdad es una gran tragedia que enluta a Jalisco y Nayarit”, escribió Lemus en su cuenta de X. El gobernador aseguró que su administración estaba trasladando a los heridos a hospitales públicos y privados y que brindaría apoyo a las familias afectadas.

“Daremos todo nuestro apoyo sin límites; es algo que nos tiene muy conmovidos y comprometidos con las familias víctimas de este accidente”, agregó.

Lemus también informó que mantenía comunicación directa con las autoridades de emergencia y que se habían puesto a disposición helicópteros, ambulancias y otros medios de transporte para apoyar la atención de los heridos.

La carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara forma parte de un corredor importante del occidente de México. La vía conecta Guadalajara con Tepic y es utilizada por transporte de carga y pasajeros, además de viajeros que se desplazan hacia destinos turísticos del Pacífico.

La circulación permanecía cerrada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y trabajaban para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni han establecido una causa definitiva del incidente.

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Con información de Reuters