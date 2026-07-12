Muere a los 71 años el senador Lindsey Graham tras una enfermedad repentina

Por Karina Tsui, CNN

El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, falleció “a causa de una enfermedad breve y repentina”, informó un portavoz de su oficina a CNN.

Graham sirvió en el Senado de EE.UU. durante más de dos décadas, ganándose la reputación de ser un partidario de la línea dura en política exterior que abogaba por la intervención militar en Irán e Iraq, además de ser una voz destacada en defensa del apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel y Ucrania. Su carrera política estuvo intrínsecamente ligada a su estrecha relación con dos gigantes del Partido Republicano: primero con el fallecido senador John McCain, de Arizona, y posteriormente con Trump, de quien inicialmente fue crítico antes de convertirse en uno de sus asesores más vocales.

Grabaciones de audio de las comunicaciones de emergencia obtenidas y revisadas por CNN revelan que los equipos de emergencia acudieron a la residencia de Graham el sábado por la noche tras recibirse un aviso de “paro cardíaco”.

Falleció poco después de regresar de una visita a Ucrania, una de las muchas que realizó tras la invasión rusa de 2022.

Graham, elegido inicialmente al Senado en 2002, aspiraba a un quinto mandato en las elecciones intermedias de este otoño. La semana pasada había cumplido 71 años.

Graham inició su carrera política a principios de la década de 1990, tras haber ejercido como abogado municipal y del condado en Carolina del Sur. Previamente había servido en la Fuerza Aérea durante seis años, desempeñándose como fiscal y abogado defensor.

Su juventud estuvo marcada por el fallecimiento de sus padres con apenas 15 meses de diferencia, cuando él cursaba sus estudios universitarios. Graham ayudó a criar a su hermana Darline —que entonces tenía 13 años— y posteriormente la adoptó.

En 2015, Graham buscó brevemente la nominación presidencial republicana y fue crítico de Trump. Con el tiempo, se convirtió en un estrecho aliado político de Trump durante su primer mandato y en uno de sus defensores más abiertos.

Graham presidió la influyente Comisión Judicial del Senado y la Comisión de Presupuesto, aunque fue conocido sobre todo por su postura de línea dura en política exterior.

Tras más de dos décadas en el Senado, la carrera política de Graham estuvo marcada por su estrecha relación con dos gigantes del Partido Republicano: Trump y el fallecido senador por Arizona John McCain.

Trump rindió homenaje a Graham en una publicación en su plataforma Truth Social a primera hora de este domingo.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!”, escribió el presidente.

El portavoz de Graham no reveló más detalles sobre el senador.

“La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este periodo increíblemente difícil”, declaró el portavoz.

En las horas posteriores al anuncio de su fallecimiento, comenzaron a llegar numerosos homenajes por parte de legisladores y aliados internacionales que trabajaron estrechamente con el senador republicano.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, elogió las décadas de servicio militar y público de Graham, así como su convicción en “la capacidad de Estados Unidos para hacer el bien en el mundo”. “Su influencia en el poder judicial federal, en nuestra defensa nacional y en su querida Carolina del Sur perdurará durante generaciones”, afirmó Thune en un comunicado.

El representante republicano Mario Díaz-Balart expresó que extrañará trabajar con el senador en su “pasión compartida: proteger nuestra seguridad nacional”, y destacó los años de servicio de Graham “en nombre del pueblo de Carolina del Sur y de todos los estadounidenses”.

En materia de política exterior, Graham fue un intervencionista. Su reputación en este ámbito se cimentó en su postura respecto a Israel, Irán, Iraq y Ucrania.

Graham fue uno de los defensores más firmes de Israel en el Congreso, impulsando miles de millones en ayuda de seguridad y realizando múltiples viajes a la región tras el 7 de octubre; el propio Netanyahu lo calificó reiteradamente como el mejor amigo del país en Washington.

Los líderes israelíes figuraron entre los primeros funcionarios extranjeros en elogiar el legado de Graham. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel había perdido a “uno de sus mejores amigos”.

“Lindsey comprendía que la seguridad de Israel y la de Estados Unidos son inseparables”, afirmó.

Respecto a Irán, Graham fue sistemáticamente la voz más agresiva del Senado: se opuso al acuerdo nuclear de 2015 y abogó por ataques preventivos ya desde 2010. Al estallar la guerra con Irán en febrero de 2026, respaldó la campaña de bombardeos conjunta de Estados Unidos e Israel, llegando a comparar al régimen iraní con la Alemania nazi.

Graham fue uno de los defensores más constantes en el Senado de mantener la ayuda militar estadounidense a Ucrania. De hecho, realizó numerosos viajes a Kyiv a lo largo del conflicto, efectuando el décimo de ellos poco antes de su fallecimiento.

El senador apoyó firmemente el envío de armamento a Ucrania y la imposición de sanciones contra Rusia.

El presidente Volodymyr Zelensky, quien se había reunido con Graham en dos ocasiones durante la última semana, expresó su “profunda tristeza” ante la noticia.

“Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen nuestro mundo más seguro”, declaró, añadiendo que Ucrania estará “siempre especialmente agradecida por el reconocimiento hacia nuestro pueblo y por sus palabras de admiración ante el valor de los defensores de Ucrania”.

Graham respaldó la invasión estadounidense de Iraq en 2003 y se convirtió en uno de los defensores más vocales de la guerra en el Senado; impulsó con firmeza el aumento de tropas de 2007 e incluso prestó servicio brevemente como reservista en Iraq para defender su postura de primera mano. Más tarde advirtió que una retirada prematura de las tropas haría que el país “se fuera al infierno”.

Graham aplicó esa misma convicción al caso de Afganistán —donde también se desplegó siendo miembro en activo del Congreso—, oponiéndose a la retirada total de las tropas tras 20 años de guerra y advirtiendo que la administración Biden estaba “preparando el terreno para otro 11 de septiembre”.

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Con información de Jedd Rosche y Matthew Rehbein, de CNN.