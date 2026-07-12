“República Islámica de Japón”: Se acumulan los deslices verbales de Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no ha sido indulgente con los deslices verbales de los políticos.

En una ocasión puso un video de los tropiezos verbales de Joe Biden en un mitin de 2022. Durante la campaña de 2024, se burló de Biden por confundir a Trump y a Kamala Harris, diciendo: “¡Buen trabajo, Joe!”. Y en 2018, Trump se sumó a la burla conservadora de larga data sobre el lapsus de Barack Obama al decir que había visitado 57 estados.

“¿Se imaginan si yo dijera eso?”, publicó Trump en X, y añadió: “¡la historia del año!”

De hecho, Trump ahora ha dicho cosas así una y otra vez.

Eso quizá quedó mejor ejemplificado por una aparición el miércoles en la cumbre de la OTAN en Turquía, en la que Trump cometió tres errores significativos —incluido llamar a Irán “la República Islámica de Japón”— en menos de 10 minutos, mientras hablaba junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Pero ha tenido muchos otros deslices recientemente.

Un repaso de algunos de sus mayores lapsus y confusiones recientes:

Mientras relataba un choque en Irán, Trump se refirió inadvertidamente a la “República Islámica de Japón”, que no existe.

“Conté esta historia ayer: Tuvimos 111 misiles disparados por la República Islámica de Japón”, dijo Trump. “Fueron disparados contra el portaviones durante un período de aproximadamente una hora”.

Trump ha hecho un gran espectáculo al denunciar el acuerdo nuclear con Irán de la era Obama, que se llamó el Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA (por sus siglas en inglés). Pero en el mismo evento, se equivocó con el acrónimo.

“Eligieron el país equivocado, JCPOC”, dijo Trump. “Qué terrible — qué terrible acuerdo”.

Mientras estaba sentado junto a Zelensky, Trump preguntó a los periodistas reunidos si tenían “una pregunta para el presidente Putin”.

(Biden hizo prácticamente lo mismo durante su propia visita a una cumbre de la OTAN, en 2024).

Dos días antes, Trump pareció confundir a la jefa de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, con la música pro-Trump Nicki Minaj.

“Pero Jeff es genial”, dijo Trump, refiriéndose al esposo de Loeffler, Jeffrey Sprecher. “Y está casado con una persona que está haciendo un trabajo fenomenal en la SBA, pequeñas empresas — Nicki Minaj, que es tan increíble. Le llaman pequeñas empresas, Nicki”.

Dos minutos después, Trump volvió a presentar a Minaj, pero intencionalmente esa vez.

“Tenemos equipos de comunicación ahí arriba que nadie ha visto jamás. Es del más alto nivel y, eh, incluye Starlink”, dijo Trump en comentarios durante una visita al avión recién reacondicionado que se está utilizando como Air Force One, en junio.

“Mi amigo León… mi amigo Elon va a estar muy contento”.

Durante un evento de mayo que celebraba el campeonato nacional de fútbol americano de la Universidad de Indiana, Trump preguntó dónde estaba el entrenador en jefe Curt Cignetti.

Cignetti había estado de pie justo a su lado todo el tiempo, y Trump acababa de mirar en su dirección.

Trump pareció confundir a Obama y Biden, quien en realidad supervisó la retirada de Afganistán.

“Perdieron a 13 personas saliendo de un aeropuerto — Obama”, dijo Trump en mayo. “Trece personas muy buenas cuyas familias llegué a conocer”.

Un reportero le preguntó a Trump en mayo sobre cómo el presidente de China, Xi Jinping, “dijo que había un riesgo de conflicto con EE.UU. por Taiwán. ¿Cuál es su respuesta a eso?”.

Trump respondió como si la pregunta fuera sobre Irán, diciendo: “No creo que haya un conflicto, salvo que no necesitamos su — su estrecho”.

Trump dijo brevemente en abril que Ucrania ya había perdido su guerra. Pero pronto quedó claro que en realidad estaba hablando de Irán (porque usó un argumento que a menudo usaba para Irán).

“Creo que Ucrania, militarmente están derrotados, ¿OK?”, dijo Trump. “No lo sabrías leyendo las noticias falsas. Pero militarmente, miren, su Marina — así que, tenían 159 barcos”.

Durante un evento del Mes de la Historia de la Mujer, en abril, Trump pareció confundir a dos mujeres que han servido para él en papeles destacados.

“Y por supuesto, Kellyanne Conway”, dijo Trump mientras presentaba a los reunidos. “¿Alguien ha oído hablar de ella? Es fantástica. Está ahí dentro luchando. Es una — Kellyanne. Un hombre, un amigo mío, dijo, ya sabe, esa Kellyanne, admiro la manera en que entra y les grita a esas personas. Nos tiene — es decir, a los medios”.

Conway ahora trabaja como estratega, no directamente para la administración, y su papel público por lo general no implica entrar en una sala y batirse con los medios. Eso sí describe el papel de la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

Durante un discurso de enero en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump confundió repetidamente Groenlandia con Islandia.

“Estoy ayudando a Europa, estoy ayudando a la OTAN, y hasta los últimos días cuando les hablé sobre Islandia, me querían”, dijo Trump.

“No están ahí para nosotros en Islandia, se los puedo decir”, añadió Trump. “Nuestro mercado bursátil tuvo la primera caída ayer por Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero”.

Mucha gente ha confundido Groenlandia e Islandia, por supuesto. Pero relativamente pocos de ellos han provocado incidentes internacionales al convertir la adquisición de Groenlandia en una parte clave de su agenda política.

Durante un discurso de noviembre, en Miami, Trump lo describió como “un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica”, en lugar de Sudamérica.

Luego Trump intentó enderezar el rumbo.

“Quiero decir, si se fija en lo que está pasando en partes de Sudáfrica — mire Sudáfrica, lo que está pasando. Mire Sudamérica, lo que está pasando”, dijo Trump. “Ya sabe, no voy a — tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ya ni siquiera debería estar en las G, porque lo que ha pasado allí es malo”.

Trump ha exagerado repetidamente su papel en poner fin a guerras en todo el mundo. Pero el año pasado pareció olvidar a qué países supuestamente había llevado la paz — dos veces.

“Usted vio el Aber-baijan”, dijo Trump en un programa de radio en agosto, refiriéndose a Azerbaiyán. “Ese fue uno grande, que llevaba 34, 35 años con, eh, Albania”.

“Resolví guerras que eran irresolubles”, afirmó Trump en septiembre en Fox News. “Azerbaiyán y Albania, llevaba muchos, muchos años, tuve a los primeros ministros y presidentes en mi oficina”.

De hecho, el conflicto involucraba a Azerbaiyán y Armenia, no a Albania. La confusión se convirtió en el blanco de bromas en una cumbre europea en octubre.

(De nuevo, mucha gente probablemente confunde Albania y Armenia. Pero pocos lo hacen mientras presumen de haber traído una paz duradera a una de ellas).

Antes de una cumbre de alto riesgo con Putin, Trump dijo dos veces en agosto que iba a reunirse con el presidente ruso, en Rusia, en lugar de la ubicación real de la cumbre: Alaska.

“Voy a ver a Putin”, dijo Trump. “Voy a Rusia el viernes”.

Añadió: “Va a ser algo grande. Vamos a Rusia. Eso va a ser un gran asunto”.

Alaska no ha sido parte de Rusia desde la década de 1860.

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