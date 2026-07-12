Tras un año de aranceles, los fabricantes de automóviles siguen mostrándose reacios a trasladar la producción a EE.UU.

Por Chris Isidore, CNN

Toyota anunció la semana pasada que haría algo que otros fabricantes de automóviles se han mostrado reacios a hacer: trasladar parte de su producción de México a Estados Unidos.

El fabricante de automóviles japonés pronto producirá la mitad de sus camionetas Tacoma, las más vendidas, en una planta ampliada en San Antonio, donde ya fabrica la camioneta Tundra y el SUV Sequoia. Además, continuará produciendo Tacomas en México.

El presidente de EE.UU. Donald Trump celebró el traslado al territorio estadounidense, y lo calificó como “un asunto realmente importante” y prueba de que “¡los aranceles están funcionando!”.

Toyota no mencionó la política arancelaria como la justificación de su decisión.

“Si bien nos vemos afectados por la evolución de las políticas comerciales, nuestras inversiones son decisiones a largo plazo con base en objetivos estratégicos más amplios”, declaró la compañía a CNN.

Y más de un año después de que el Gobierno de Trump anunciara aranceles generalizados a los automóviles para impulsar la construcción de nuevas fábricas en Estados Unidos, la decisión de Toyota pasó a ser la excepción, no la regla.

Pocos fabricantes de automóviles han anunciado planes para trasladar su producción a Estados Unidos. La mayoría prefiere pagar aranceles antes que invertir miles de millones en la construcción de nuevas instalaciones, por lo que las líneas de productos que llegan a EE.UU. se están instalando en fábricas ya existentes.

El 46 % de los automóviles comprados por los consumidores estadounidenses el año pasado fueron importados, una cifra que solo representa un ligero descenso con respecto al 47,7 % de 2024, según datos de Mobility Global. Parte de esta disminución se debió a que los fabricantes de automóviles redujeron la venta de vehículos importados con precios más bajos, como el Nissan Versa.

Pero existen demasiados costos y demasiada incertidumbre como para que los fabricantes de automóviles realicen cambios generalizados en la infraestructura de sus fábricas.

“Construir una fábrica supone un compromiso enorme, y hacerlo por capricho sería una locura”, afirmó Ivan Drury, director de análisis del sitio web de compra de automóviles Edmunds. “Por lo tanto, lo más seguro es no hacer nada. Sigamos adelante, incluso con el aumento de los aranceles”.

Y una de las maneras en que los fabricantes de automóviles mantienen bajos los costos está amenazada: se trata del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC, el acuerdo comercial alcanzado durante el primer mandato de Trump.

El acuerdo está ahora sujeto a renegociación, y Trump sugirió el mes pasado que lo abandonaría si no se producían cambios sustanciales a favor de las empresas estadounidenses. Esto aterra a los fabricantes de automóviles, que dependen de que las piezas puedan circular libremente entre Estados Unidos, Canadá y México.

“Instamos a que se alcance una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones y proporcione la certeza a largo plazo necesaria para las inversiones en el sector automotriz que requieren un gran capital”, afirmó el Consejo de Políticas de los Fabricantes de Automóviles Estadounidenses, un grupo comercial que representa a General Motors, Ford y Stellantis.

Los aranceles están afectando las ganancias. Toyota pagó US$ 8.400 millones en aranceles durante su último ejercicio fiscal, lo que generó que sus resultados en Norteamérica pasaran de ganancias a pérdidas. General Motors pagó US$ 3.100 millones en aranceles en 2025, y Ford pagó US$ 1.000 millones.

Esto no quiere decir que los aranceles hayan sido completamente ineficaces para incentivar a las empresas a trasladar la producción de vuelta a Estados Unidos. Además de la Toyota Tacoma, el año pasado General Motors (GM) anunció que trasladaría el ensamblaje de dos SUV de México a Estados Unidos. También dejará de importar un SUV de Buick desde China y fabricará un modelo de reemplazo en Estados Unidos.

Pero esos vehículos irán a una planta ya existente en Kansas y a otra en Tennessee. Estas instalaciones tenían capacidad disponible después de que GM redujera drásticamente su inversión en la producción de vehículos eléctricos tras el fin del apoyo gubernamental a los vehículos eléctricos por parte de Trump y los republicanos en el Congreso.

Según Patrick Anderson, economista de Michigan y experto en la industria automotriz, para Toyota existen también razones comerciales, más allá de la política comercial, para trasladar la producción a San Antonio.

“Toyota ha tenido mucho éxito en el crecimiento de su negocio de camionetas en Estados Unidos, y su planta de producción en San Antonio ya es el pilar fundamental de ese negocio en el país”, afirmó. “Por lo tanto, consolidar las operaciones existentes tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial”.

E incluso con aranceles tan elevados como los actuales, no tiene sentido que los fabricantes de automóviles modifiquen su producción en función de políticas comerciales que pueden cambiar mucho más rápido de lo que se tarda en construir una fábrica.

Según los expertos, a los fabricantes de automóviles les llevaría años y les costaría miles de millones construir suficientes plantas nuevas en Estados Unidos o ampliar las existentes para reemplazar los vehículos importados, sobre todo teniendo en cuenta que los sucesores de Trump pueden revertir sus políticas con la misma facilidad. Además, los costos laborales en Estados Unidos son más altos que en México y otros países.

La demanda también es fuerte: las ventas totales de vehículos aumentaron un 2 % el año pasado, incluso con precios de automóviles récord, lo que motiva a los fabricantes de automóviles a mantener el flujo de importaciones.

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