Antes de que ICE toque la puerta, muchas familias migrantes ya ensayan qué hacer con sus hijos

Por Susana Erazo, CNN en Español

Memorizar números de teléfono, tener actas de nacimiento a mano, enfatizarles a los niños que no le abran la puerta a nadie. Esto es apenas una parte de un plan de emergencia que miles de familias tienen preparado. Se trata de inmigrantes que, en medio de la dura política de la administración de Donald Trump, se ven obligadas a estar listas por si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) toca a sus puertas. Pero la decisión más difícil es la que viene después: ¿se quedan en EE.UU. o se van todos juntos?

Hasta junio de 2026, al menos 500 bebés y niños pequeños habían sido detenidos por agentes ICE, de acuerdo con un nuevo estudio de The Marshall Project y MS NOW.

Para abril de 2026, más de 60.000 personas se encontraban en detención migratoria bajo custodia de ICE. De los detenidos actuales, el 70,8% no tiene antecedentes criminales y muchos de ellos presentan faltas menores, como infracciones y multas de tránsito.

En estos números conviven dos realidades: padres migrantes —indocumentados o, en muchos casos, residentes legales— que son detenidos y pasan a custodia de ICE sin sus hijos (que pueden o no ser ciudadanos estadounidenses), quienes quedan en un limbo legal sobre quién podrá hacerse cargo de ellos; y, por otro lado, padres detenidos que junto a sus hijos son transferidos a centros de detención adaptados para familias.

En un publicación en X de febrero del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), vinculada a una denuncia por el estado de salud de un niño bajo custodia de ICE, el organismo dice que estar en detención “es una elección” para estos migrantes.

“Animamos a todos los padres a tomar el control de su salida utilizando la aplicación CBP One™ para recibir US$ 2.600 y un vuelo gratuito para su autodeportación”, dice el texto.

Pero, ¿hay otras opciones? Laura Cholula, abogada senior del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, cuenta que parte del trabajo desde el ámbito legal es educar a la gente, sin importar su estatus migratorio, para que abogue por sus derechos si se enfrenta a un agente de inmigración.

Desde el comienzo de los operativos de control migratorio como parte de la agenda de Trump, varias organizaciones proinmigrantes y voluntarios realizan capacitaciones enfocadas en cómo enfrentar una posible detención en el hogar.

Cholula dice que, si lo peor pasa y un familiar es detenido, es importante tener un plan: “principalmente que todos sus documentos importantes estén en un mismo sitio como: documentos de identificación, copias de impuestos, casos de inmigración que tengan pendientes, cuentas de banco y poderes notariales si tienen propiedades para con todo esto ver qué opciones tienen legalmente si son detenidos”.

Otro espacio son las “Güeras Aliadas”, como se les conoce en redes sociales, un grupo de más de 40 voluntarios que dedica gran parte de su tiempo a apoyar a familiares de personas detenidas por ICE, ayudándoles a localizarlas y a comunicarse con sus seres queridos. Recomiendan a las familias estas medidas de precaución ante una posible detención:

Memorizar cinco números de teléfono de familiares, amigos o abogados de confianza.

Compartir el número A con personas de confianza —familiares, amigos o compañeros de trabajo— tanto en Estados Unidos como en el país de origen.

Preparar un plan de emergencia familiar con información clave de cada integrante, como cuentas bancarias, claves de acceso, medicamentos y documentos personales, y compartirlo con alguien de confianza que sepa dónde encontrarlo.

En el caso de tener mascotas, contar con una persona de confianza que pueda hacerse responsable de su cuidado.

Descargar aplicaciones móviles de organizaciones proinmigrantes que permitan alertar y compartir información con contactos de confianza en caso de detención.

La abogada afirma que, tras asesorar a cientos de familias, puede ver que al no tener un plan de contingencia las personas entran en pánico y la situación se vuelve más complicada, lo que influye en el tiempo de detención del familiar y en la separación familiar, en especial con sus hijos.

“Sean hijos pequeños o jóvenes recolectar toda su información: actas de nacimiento, estatus legal, si tienen una condición médica y recomiendo como primer paso tener tutelas legales que no son permanentes (en inglés conocidas como Short Term Legal Guardianships)”.

Cholula menciona que en hogares con estatus legal mixto, aunque los niños sean ciudadanos estadounidenses, sus padres todavía tienen derechos legales sobre ellos. “A pesar de toda la preparación que pueda tener una familia el tema de los niños va a depender de estado en estado, por eso el segundo paso antes de una detención sería una consulta legal para ver su elegibilidad para una petición familiar o para un proceso de residencia sea para niños y para jóvenes si ya son mayores de 21 años”.

Estas conversaciones pueden ser difíciles de sobrellevar, en especial para los menores. Muchas familias migrantes actualmente se ven en la obligación de sentarse junto a sus hijos y poner sobre la mesa el tema: ¿nos quedamos todos en EE.UU., con todo lo que implica pelear una deportación, o nos vamos todos de regreso? Ambas realidades pueden llegar a ser desgastantes emocional y económicamente.

“Como parte de la capacitación a familiar es explicar a los niños que no tienen que abrir la puerta si es que llega alguien a la casa que no esperan, especialmente si es alguien que se ve como un policía que sea desconocido para la familia, hasta que el padre o el tutor responsable se acerque a la puerta para abogar por los derechos legales y las protecciones que tienen los miembros del hogar”.

En el caso de mujeres embarazadas, según una normativa de ICE vigente desde 2021, la agencia tiene restricciones para detener o mantener bajo custodia a personas embarazadas, durante el primer año tras el parto o en período de lactancia por infracciones administrativas migratorias. La norma solo permite arrestos en casos obligatorios por ley o en situaciones “excepcionales”, como riesgos para la seguridad nacional o peligro inminente para otros, y requiere aprobación de altos funcionarios.

En diciembre, un portavoz de la CBP, que al igual que ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, aseguró que no tiene una política oficial que restrinja o limite la custodia y la detención de personas embarazadas. Además, aseguró que todas las personas bajo custodia reciben un trato adecuado.

Cholula dice que hoy muchos migrantes tienen miedo de salir de sus hogares y ser separados de sus familias, “esto ha impactado en cómo ellos manejan su vida, tenemos personas que asesoramos que tienen aplicaciones en proceso o hasta figuras legales de protección aquí dentro de Estados Unidos, como por ejemplo Acción Diferida DACA, muchos ya no salen de sus hogares más que para lo estrictamente necesario. Niños que se quedan en casa, especialmente cuando hay mucha presencia de agentes de inmigración, hasta en algunos casos están faltando a las escuelas”.

Más allá del debate político sobre inmigración, abogados y organizaciones coinciden en que la preparación previa puede marcar la diferencia para reducir el impacto de una detención en las familias, especialmente en los niños. Tener documentos organizados, definir tutelas temporales y buscar orientación legal son pasos que, dicen, pueden dar algo de claridad frente a un escenario marcado por la incertidumbre.

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