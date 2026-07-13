¿Cómo el Francia vs. España se volvió un clásico cada vez más caliente en Europa?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Las semifinales del Mundial 2026 comienzan este martes con un gran duelo entre España y Francia, dos de las máximas potencias de Europa en los últimos 20 años. El que salga vencedor en Texas se llevará un boleto para la gran final del torneo el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Hace tres décadas, cuando estas dos selecciones no tenían ninguna Copa del Mundo en sus vitrinas, este mismo duelo habría sido algo interesante, sí, pero nada en comparación a la tensión que hoy invade a estas dos naciones que comparten más de 650 kilómetros de frontera. Y es que ahora, con dos copas en poder de Francia y una en manos de España, este partido se siente como un verdadero choque de titanes.

Las Copas del Mundo ganadas les dieron renombre, y los duelos directos de los últimos cinco años han acrecentado esta rivalidad a niveles insospechados, al punto de que hasta algunos políticos han confundido las imperdibles “chicanas” con comentarios fuera de lugar.

Al ser las dos máximas potencias del fútbol europeo hoy en día, España y Francia suelen enfrentarse en momentos decisivos de las competencias oficiales. De hecho, los últimos tres duelos directos fueron en final o semifinal de los dos torneos de la UEFA, la Eurocopa y la Liga de Naciones.

Así ocurrió en 2021, cuando se enfrentaron en la definición de la UEFA Nations League. Mikel Oyarzábal adelantó a los españoles, pero Benzema lo empató con un gol antológico.

A unos 10 minutos del final llegó la acción decisiva, con entre la defensa para Mbappé convierta el 2-1 ante Unai Simón, un duelo que volveremos a ver este martes. El tanto motivó la rabia de los españoles, que consideraron que el delantero estaba en posición adelantada. Anthony Taylor, el árbitro, lo desestimó al juzgar como intencional un toque de balón de un defensor español previamente. El marcador ya no se movió y España se fue masticando vidrio.

La revancha llegó relativamente rápido, en las semifinales de la Eurocopa 2024. La historia fue completamente inversa. Les Bleus comenzaron ganando con un tempranero cabezazo de Kolo Muani, pero en cuatro minutos de rabia futbolística, un Lamine Yamal de 16 años metió un golazo descomunal que fue directo a los libros de historia (jugador más joven en convertir en la Euro) y Dani Olmo hizo el segundo con ayuda de Koundé. España terminó alzándose con el título.

La última vez que se vieron las caras fue hace poco más de un año, el 5 de junio de 2025, cuando volvieron a verse en semis, pero de la UEFA Nations League. Allí, nos regalaron un partido para el recuerdo. La Roja fue una oda a la contundencia y se puso 4-0 con goles de Nico Williams, Merino, Yamal y Pedri. El marcador parecía sentenciado, aún más cuando tras un tanto de Mbappé siguió otro más de Yamal. El 5-1 se mantuvo hasta los 80 minutos, cuando llegaron los festejos de Cherki, Vivian en propia puerta y Kolo Muani para un electrizante 5-4.

Ahora llegará el turno de verse las caras en una tercera semifinal consecutiva, aunque esta ni más ni menos que en el Mundial.

La tensión deportiva se volvió política con las declaraciones que hizo el viernes el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy en una columna del diario El Debate, de tilde conservador. Allí, señaló que “la selección francesa dispone de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, según recoge la agencia EFE.

El comentario generó una reacción tan negativa en Francia y en parte de la propia España que el vocero del Partido Popular (al que pertenecía Rajoy), Borja Sémper, tuvo que salir a intentar calmar las aguas diciendo que se trataba de un texto “sarcástico” y “sin mala intención”.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Este lunes, socialistas españoles y franceses del Parlamento Europeo condenaron los dichos de Rajoy, rechazando que se trate de “una broma o una provocación inocente”, y calificándolos de “indignos” de un exmandatario.

“Nuestras naciones son, ante todo, comunidades de ciudadanos y de destino, fundadas en la igualdad de derechos, el sentimiento de pertenencia común y la voluntad de construir juntos un mismo futuro. Los jugadores de la selección francesa son franceses. Representan a su país y son motivo de orgullo para él, del mismo modo que los jugadores de la selección española representan a España en toda su diversidad”, afirmaron los eurodiputados.

Por supuesto que el tema llegó a oídos de los jugadores de la selección francesa, consultados este lunes, a 24 horas del juego.

El mediocampista Zaire-Emery dijo en conferencia de prensa que “Francia tiene gente de todos los géneros y de todas las razas, y eso es lo que hace a nuestra Francia”.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, fue más allá al decir que “las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable”.

“Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, afirmó Diallo.

Incluso jugadores españoles como Borja Iglesias y Lamine Yamal criticaron al expresidente. Y es que razones no faltan, porque 23 de los 26 jugadores que llevó Didier Deschamps al Mundial son futbolistas nacidos en Francia.

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