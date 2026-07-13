Muere Sam Neill, estrella de “Jurassic Park”, según informó su familia

Por Lex Harvey, CNN

El legendario actor neozelandés Sam Neill, quien protagonizó “Jurassic Park” y “Peaky Blinders”, murió este lunes en Sydney, Australia, a los 78 años, informó su familia.

“Con inmensa tristeza, el whānau de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento”, dice el comunicado publicado en la página de Instagram del actor, utilizando la palabra maorí para referirse a la familia extendida o comunidad.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneció libre de cáncer”, añade el comunicado.

Neill había luchado contra una forma rara y agresiva de cáncer de sangre, pero en abril reveló que estaba libre de la enfermedad.

“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida”, señala el comunicado. “La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del St Vincent’s Private Hospital por su increíble atención”.

“Se compartirán más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inconmensurable”.

El aclamado actor protagonizó decenas de películas y series de televisión a lo largo de su carrera de cinco décadas, que abarcó múltiples géneros, incluyendo la película ganadora del Oscar “The Piano”, pero es mejor conocido por interpretar al icónico Dr. Alan Grant en “Jurassic Park” de Steven Spielberg.

“Ha sido una vida muy feliz y sorprendente”, dijo Neill a CNN en 2023, en el 30º aniversario del estreno de la película.

“Nunca esperé tener una carrera en el cine, ni siquiera como actor. Pero de alguna manera sucedió, y nadie está más sorprendido que yo”.

El también actor neozelandés Karl Urban dijo que Neill fue “una inspiración para muchos que siguieron sus pasos pioneros. Un hombre hermoso, un tesoro nacional que dio tanto a Nueva Zelandia y al mundo”.

Neill nació en Irlanda del Norte y emigró a la Isla Sur de Nueva Zelandia a los 7 años. Recibió muchos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991 y un título de caballero de Nueva Zelandia en 2022.

Cuando recibió el premio Screen Legend en los Premios de la Pantalla de Nueva Zelandia 2025, aceptó el honor con su característica simpatía autocrítica: “Si te quedas el tiempo suficiente, probablemente, ya sabes, calificas, y yo simplemente he estado quedándome por aquí”.

Neill tuvo una vida rica fuera de Hollywood, que pasó en gran parte en su extensa granja en Nueva Zelandia. Famosamente, nombraba a sus animales de granja en honor a íconos de Hollywood, muchos de los cuales se convirtieron en íconos involuntarios en las redes sociales de Neill.

“Me encanta nombrar a tantos de mis animales como sea posible en honor a mis amigos”, le dijo a Vulture en 2019. “No siempre termina bien. Meryl Streep fue muerta por un hurón recientemente. Un día la encontré como un montón de plumas”.

Fue un apasionado activista ambiental, y a principios de 2026 lanzó un cortometraje documental oponiéndose a una propuesta de mina de oro industrial de vía rápida en la región de Central Otago, Nueva Zelandia.

Fue en sus queridas colinas onduladas de Otago donde fundó su propia bodega orgánica, Two Paddocks, en 1993, con la misión de producir un buen pinot noir que sus amigos y familiares pudieran disfrutar.

“Francamente, mis amigos prácticamente beben cualquier cosa, así que esto no parecía tan difícil”, dijo Neill, según el sitio web de Two Paddocks.

En 2023, Neill reveló que le habían diagnosticado linfoma angioinmunoblástico de células T y que se sometió a quimioterapia.

Escribió sus memorias “Did I Ever Tell You This?” en unos pocos meses mientras recibía tratamiento en 2022.

En una entrevista de 2024 con la Australian Broadcasting Corporation (ABC) dijo que no le tenía miedo a la muerte, pero que sería “muy irritante”.

“No tengo miedo de morir en absoluto”, dijo Neill. “Me molestaría porque todavía hay cosas que quiero hacer. Morir es muy irritante, pero no le tengo miedo”.

Neill describió en broma su vida familiar como “algo caótica” debido a su carrera internacional como actor.

Tuvo cuatro hijos: Tim, su hijo con su exesposa Lisa Harrow; Elena, su hija con su exesposa Noriko Watanabe; Maiko, la hija de Watanabe de su primer matrimonio, a quien Neill adoptó; y Andrew, quien fue dado en adopción pero con quien luego se reunió; así como varios nietos.

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Con información de Hilary Whiteman y Todd Symons, de CNN.