Siguen los cambios en Venezuela: Delcy Rodríguez fusiona dos ministerios y nombra canciller a Félix Plasencia

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la fusión de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y designó al diplomático Félix Plasencia como titular del nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior, en una nueva reestructuración de su gabinete en medio de las críticas por la gestión de los terremotos que sacudieron al país a finales de junio.

“Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior”, escribió Rodríguez en un mensaje en su cuenta de X.

La mandataria señaló que Plasencia, quien ya ocupó la Cancillería entre agosto de 2021 y mayo de 2022 y hasta ahora se desempeñaba como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, tendrá la misión de “dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo”.

Con el cambio, Yván Gil deja la Cancillería y pasará a ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mientras que Johan Álvarez, quien encabezaba la cartera de Comercio Exterior desde marzo, sale del gabinete. Rodríguez agradeció su gestión y señaló que asumirá “nuevas responsabilidades”.

Plasencia había sido designado en febrero como encargado de negocios en Washington, en medio del acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año durante un operativo militar estadounidense.

La fusión de ambos ministerios se suma a los siete cambios que Rodríguez ha realizado en su gabinete desde los terremotos que sacudieron Venezuela hace poco más de dos semanas. Los cambios se han concentrado en áreas económicas, de infraestructura y de atención a la emergencia, mientras el Gobierno intenta responder a una de las mayores crisis humanitarias que ha enfrentado el país en los últimos años.

Hasta este lunes, el balance oficial reportaba 4.561 personas fallecidas y cerca de 18.000 personas que perdieron sus casas por los terremotos.

Muchos ciudadanos venezolanos han expresado su descontento y consideran lenta e insuficiente la respuesta gubernamental a la tragedia. Rodríguez ha rechazado esas críticas, sostiene que las autoridades actuaron con rapidez desde las primeras horas de la emergencia y asegura que todas las personas afectadas recibirán atención.

Plasencia, de 64 años, es un diplomático de carrera con trayectoria en el servicio exterior venezolano desde la década de 1990 y es cercano a Rodríguez. Ha ocupado cargos como embajador en China y Colombia.

Analistas y personas familiarizadas con su trayectoria lo describen como una de las figuras más pragmáticas y conciliadoras del chavismo en materia diplomática, un perfil que cobra relevancia en momentos en que Caracas busca consolidar el proceso de normalización de relaciones con el Gobierno de Donald Trump.

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Con información de Anabella González