Graham le pidió a su personal que llamara al 911 después de quejarse de dolores en el pecho, según un senador republicano

Por Alison Main, CNN

El senador republicano Tommy Tuberville dijo que uno de sus empleados estaba con la coordinadora de agenda del senador Lindsey Graham el sábado por la noche cuando el difunto senador la llamó para quejarse de dolores en el pecho y le pidió que llamara a los servicios de emergencia.

“Lindsey llamó, básicamente la llamó, y dijo: ‘Escuchen, tengo dolores en el pecho. Saben, necesito hacer algo’”, dijo Tuberville a los periodistas este lunes al relatar la versión de los involucrados.

Tuberville dijo que la colaboradora de Graham le preguntó si había llamado al 911 y Graham respondió: “No, por eso te llamé”.

“Para cuando ella llegó, los del 911 ya habían derribado la puerta y estaban atendiéndolo”, dijo.

El relato del senador añade nuevos detalles a lo sucedido antes de la muerte de Graham, y parece confirmar algunos aspectos de lo que se sabe sobre una llamada telefónica de emergencia relacionada con el incidente.

CNN informó previamente que los servicios de emergencia fueron enviados a una dirección en la ciudad de Washington de Graham, alrededor de las 8:30 p.m., tras el reporte de una persona con dolores en el pecho, según el audio de la llamada disponible en Broadcastify. El audio indica que alguien llamó desde Baltimore y se dirigía a la casa.

Graham acababa de regresar de un viaje a Ucrania, y el presidente Donald Trump declaró a CNN que hablaron poco antes de la muerte de Graham. El presidente afirmó que conversaron sobre su proyecto de ley de identificación de votantes —la “Ley para Salvar a Estados Unidos”— y los recientes viajes de Graham.

“Me dijo: ‘Estoy cansado porque es un viaje largo’, pero aparte de eso, estaba bien”, recordó Trump.

Taylor Reidy, directora de Comunicaciones de Graham, declaró anteriormente que la Oficina del Médico Forense de Washington determinó preliminarmente que el senador falleció por complicaciones derivadas de una disección aórtica causada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica; esencialmente, un desgarro en la capa interna de la aorta, la arteria principal del cuerpo. La disección aórtica no es un infarto, pero los síntomas, que incluyen dolor en el pecho o el estómago, dificultad para respirar y pérdida del conocimiento, suelen ser similares a los de afecciones más comunes.

Aún está pendiente la autopsia final. El senador republicano John Cornyn declaró a la prensa que le gustaría que se publicara el informe toxicológico de Graham “para descartar cualquier posible irregularidad” y disipar las falsas teorías que circulan en internet.

“Como saben, vi el diagnóstico inicial de una disección aórtica, lo cual es terrible, obviamente, eso podría haberle causado la muerte, pero dado el lugar donde se encontraba y el tipo de cosas que defendía, creo que deberíamos resolver todas esas dudas viendo qué muestran los informes toxicológicos”, dijo Cornyn.

Tuberville dijo que la coordinadora de agenda de Graham que llamó al 911 el sábado solía trabajar en su oficina y estaba en un restaurante viendo la Copa del Mundo con uno de sus empleados cuando Graham llamó.

“Lindsey prácticamente trabajó hasta su muerte”, dijo Tuberville. “La mayoría de nosotros tenemos familia. Él no tenía familia, y si teníamos un par de días libres, se iba a ese aeropuerto. Iba a algún lugar para intentar resolver algo por nuestro país”.

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Con información de Morgan Rimmer y Ted Barrett, de CNN.