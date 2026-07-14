Las 5 cosas que debes saber este 14 de julio

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EE.UU. ofrece protección en el estrecho de Ormuz por una tarifa del 20 %. Cinco años después de las protestas, Cuba sobrevive entre la crisis de energía, la escasez y la esperanza. El Mundial 2026 entra en su recta final. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Un hombre colombiano, identificado como Joan Sebastián Guerrero de 26 años, murió en un tiroteo en el que se vieron implicados agentes de ICE en Biddeford, Maine, este lunes. El joven tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y contaba con un número de Seguro Social. El Departamento de Seguridad Nacional informó que un agente de ICE abrió fuego al “temer por la seguridad pública”, pero no detalló por qué el agente consideraba que Guerrero representaba un riesgo. Se trata del segundo tiroteo mortal de ICE en menos de una semana, que ha vuelto a poner bajo la lupa la ofensiva migratoria de Trump.

Desde que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, las compañías navieras han solicitado mayor protección para que los buques puedan cruzar con seguridad el estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave que está controlada por Irán. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ahora dice que Estados Unidos puede proporcionar eso, pero a cambio de una tarifa del 20 % sobre la carga que transite por la vía navegable.

A pesar de que este ha sido un torneo con historias de éxito de equipos modestos y resultados sorpresa, hemos terminado con los cuatro equipos mejor clasificados en las semifinales. En muchos sentidos, estos son los últimos cuatro que muchos habrían pronosticado, pero desde luego no ha sido un camino sencillo. Hoy se enfrentan Francia y España en Arlington, Texas.

En medio de la crisis humanitaria, la devaluación del bolívar no se detiene y la inflación, que venía en descenso, dio un salto en junio, según las cifras divulgadas este domingo por el Banco Central de Venezuela. Así impactaron los terremotos.

Una profunda crisis económica y energética, protestas diarias por la falta de corriente y comida, y el aumento del número de presos por motivos políticos marcaron el quinto aniversario del multitudinario estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

¿Quién es el director de “Digger” la película en la que Tom Cruise se sale del molde y podría aspirar al Oscar?

A. Alejandro González Iñárritu

B. Guillermo del Toro

C. Alfonso Cuarón

D. Paul Thomas Anderson

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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“Esta fusión sofocaría la competencia, elevaría los precios, disminuiría la calidad del contenido y produciría menos películas y programas cada año”

—Lo dijo fiscal general de California, Rob Bonta, al presentar la demanda encabezada por 12 estados que busca bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Alejandro González Iñárritu es el director de “Digger”, protagonizada por Tom Cruise, que se estrena a comienzos de octubre.

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