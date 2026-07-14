Todd Blanche tiene que ganarse a los republicanos escépticos. Los demócratas están tendiendo muchas trampas

Por Hannah Rabinowitz y Kristen Holmes, CNN

Hace más de tres años, el presidente Donald Trump recurrió al abogado defensor de Nueva York Todd Blanche para enfrentar una tormenta legal que amenazaba múltiples condenas penales y podría costarle a los negocios de Trump cientos de millones de dólares.

Ahora, se espera que Blanche asuma formalmente el papel permanente como la cara de la campaña de represalias del presidente contra aquellos que él cree que intentaron atacarlo de manera inapropiada durante casi una década.

Su confirmación como secretario de Justicia por parte del Senado no está asegurada. La muerte repentina del senador Lindsey Graham dejó a los republicanos del Comité Judicial con solo un voto que perder, un margen de error muy estrecho que ha dado a los pocos republicanos con dudas la capacidad de negociar con el departamento sobre los asuntos más importantes para ellos.

Blanche se ha estado preparando para la audiencia del Comité Judicial de alto riesgo de este miércoles durante más de una semana, apostando por su historial de lucha contra la actividad de pandillas, el fraude y el tráfico de drogas, así como por hacer cumplir el enfoque de inmigración estricta de la administración como el pasaporte a través del proceso de confirmación, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Ha participado en al menos un ensayo de la audiencia, dijo una de las fuentes, y también se ha centrado en formas de contrarrestar las acusaciones de que está operando únicamente según los caprichos del presidente y no en interés de los Estados Unidos, dijo una fuente separada.

Esa crítica no se limita a los demócratas. Algunos conservadores dicen que aún están decidiendo si respaldar a Blanche después de que firmó un fondo contra la “instrumentalización” de la justicia de casi US$ 1.800 millones, un esfuerzo que, según advirtieron los críticos, financiaría a aliados del presidente, incluidos algunos que asaltaron el Capitolio.

Blanche luego se alejó del plan, diciendo a los legisladores el mes pasado que “no vamos a seguir adelante con el fondo, punto”. Fuentes de la administración dijeron a CNN que creen que su declaración puso fin a ese tema.

Un juez federal en Florida reprendió el lunes la demanda inicial que llevó al fondo y a una disposición de inmunidad de auditoría fiscal para Trump y su familia, considerándola un intento de “manipular el proceso judicial”.

El secretario de Justicia interino también ha sido criticado por una serie de acciones polémicas desde que su predecesora, Pam Bondi, fue destituida en abril, incluyendo acusaciones contra el exdirector del FBI James Comey y el Southern Poverty Law Center; la revocación de medidas de control de armas; y oleadas de citaciones emitidas a periodistas para identificar a sus fuentes.

Él asumió las consecuencias de los archivos de Epstein, que han perseguido al presidente desde que Bondi prometió y luego no cumplió con presentar nuevas pruebas importantes sobre los crímenes del delincuente sexual convicto. Un grupo de sobrevivientes de Epstein se ha manifestado en contra de la postulación de Blanche, citando su papel en los esfuerzos por contener las repercusiones políticas. Y el año pasado, Blanche se reunió con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Dentro de la Casa Blanca, los funcionarios han sido optimistas sobre las posibilidades de Blanche y han citado esas mismas acciones controvertidas como razones para su confirmación, dijo un alto funcionario de la administración a CNN. El propio Trump se ha mostrado satisfecho con el desempeño de Blanche, diciendo a los periodistas esta primavera que “Todd Blanche realmente ha estado haciendo un gran trabajo”.

“Todd aprendió de los errores de Pam”, dijo a CNN un alto funcionario de la administración días antes de que Blanche fuera designado oficialmente como secretario de Justicia. “Y hay más por venir. Mucho más por venir”.

Con los demócratas del Comité Judicial del Senado poco propensos a votar por él, un solo voto negativo de un republicano en el panel podría perjudicar la postulación de Blanche.

Las preocupaciones sobre sus posibilidades en el Senado alcanzaron su punto máximo a finales de mayo, cuando una desastrosa reunión a puerta cerrada sobre el fondo contra la “instrumentalización” de la justicia con los republicanos del Senado terminó con varios legisladores criticando públicamente al secretario de Justicia interino. Blanche anunció que la administración abandonaría el fondo dos semanas después.

El equipo de Blanche también desarrolló un esfuerzo enfocado durante las últimas semanas para reforzar el apoyo de los republicanos. Gran parte de esa tranquilidad se transmitió durante sus reuniones privadas en el Capitolio, donde Blanche tuvo la oportunidad de asegurar personalmente a los legisladores que había abandonado el fondo y que sus preocupaciones sobre la politización eran infundadas.

El principal de esos detractores es el senador republicano John Cornyn de Texas, quien dijo que tenía reservas sobre la confirmación de Blanche porque no ha mostrado señales de alejarse de una disposición relacionada con el fondo que limita las investigaciones fiscales sobre Trump y su familia. Posteriormente, Cornyn dijo que tuvo una reunión “positiva” con Blanche, quien le prometió “más información sobre el tema de la auditoría fiscal”.

Sin embargo, el lunes, Cornyn dijo a los periodistas que el fondo seguía siendo una “gran preocupación” y que no se comprometería a votar por Blanche hasta después de la audiencia.

Otro de los miembros republicanos del comité, el senador Thom Tillis de Carolina del Norte, expresó de manera similar su preocupación sobre quién podría beneficiarse del fondo ahora desaparecido, afirmando que no votaría por Blanche si dudaba en condenar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Tras reunirse con Blanche, Tillis dijo que tenía una “predisposición positiva” hacia el postulado.

Blanche también ha enfrentado críticas generales sobre su relación personal con Trump.

Tillis, quien se retirará al final de su mandato el próximo año, dijo en una entrevista con CNN que se opondría a la postulación de Blanche si había “siquiera un indicio de falta de independencia” de la Casa Blanca.

Es probable que los legisladores demócratas aprovechen estas preocupaciones y critiquen a Blanche por su supervisión del fondo, especialmente por su negativa a declarar por escrito que ya no se está persiguiendo. También es probable que presionen a Blanche por su manejo continuo del caso Epstein, otro punto de conflicto bipartidista.

“A lo largo de su gestión en el Departamento de Justicia, el señor Blanche ha utilizado el departamento como un escudo para proteger al presidente y a sus aliados MAGA, y como una espada para atacar a sus oponentes políticos”, dijo el senador Dick Durbin, el principal demócrata del Comité Judicial, en un comunicado.

Si tiene éxito en el comité, Blanche contará con un margen igualmente estrecho en la votación del pleno del Senado. Varios republicanos adicionales han examinado el liderazgo de Blanche, incluido el senador Josh Hawley por el fracaso del departamento en limitar el acceso a las píldoras abortivas por correo, así como la senadora Lisa Murkowski, quien ha cuestionado a Blanche por el manejo de los archivos Epstein.

Blanche solo puede perder el apoyo de cuatro republicanos; tres si el senador Mitch McConnell sigue ausente y, por lo tanto, no puede asistir a la votación.

Pero la agenda de Trump —y la posición de Blanche— no necesariamente se verán afectadas incluso si su confirmación fracasa, ya que la ley federal establece que el secretario de Justicia adjunto puede seguir dirigiendo el departamento mientras el puesto principal permanezca vacante.

Y Blanche ha prometido lealtad al presidente independientemente de su cargo: “Si él decide nominar a otra persona y me pide que haga otra cosa, yo diré: ‘Muchas gracias, lo quiero, señor’”, dijo Blanche en sus primeros días como secretario de Justicia interino.

Mientras Blanche se sienta ante el comité, su departamento continúa avanzando en importantes batallas legales en todo el país y enfrentando la ira de varios jueces federales.

Varios periodistas del New York Times están siendo obligados a testificar ante un jurado investigador en Nueva York por acusaciones poco claras de violación de la ley, después de que el periódico informara sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión donado por Qatar a Trump, que está siendo utilizado como el Air Force One.

Esas citaciones, que son la segunda ronda enviada a reporteros que cubren temas de seguridad nacional, forman parte de una escalada por parte de la administración contra medios de comunicación independientes. Un portavoz del departamento le dijo a CNN que los propios reporteros no son el objetivo de investigaciones criminales.

Aun así, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el lunes que tanto el Departamento de Defensa como el de Justicia habían establecido un grupo de trabajo conjunto para “identificar y procesar a los filtradores”. No se han aclarado los detalles de ese grupo de trabajo, incluidos sus miembros y su ámbito de acción.

En Florida, los fiscales aún están llevando a cabo una amplia investigación sobre exfuncionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia que examinaron a Trump durante su campaña de 2016 y su primer mandato presidencial. Funcionarios de carrera del Departamento de Justicia han dicho repetidamente a los líderes del departamento que aún no tienen una vía para presentar cargos penales en la investigación.

El departamento también ha tomado acciones públicas para respaldar las falsas afirmaciones de Trump sobre manipulación electoral. Los adjuntos de Blanche en el departamento han intentado citar información sobre los trabajadores electorales de 2020 en Atlanta (aunque fue bloqueado en la corte la semana pasada) y amenazar con enjuiciamiento penal a los funcionarios electorales si no hacen lo suficiente para mantener a los no ciudadanos fuera de las listas de votantes.

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Con información de ﻿Tierney Sneed, Holmes Lybrand y Alison Main, de CNN.