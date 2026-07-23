Trump impone una nueva condición al acuerdo nuclear firmado con Arabia Saudita: el país debe unirse a los Acuerdos de Abraham

Por Betsy Klein y Davis Winkie, CNN

El presidente Donald Trump impuso una nueva condición al acuerdo nuclear pactado con Arabia Saudita. Un día después de aprobarlo formalmente, el mandatario afirmó que el país ahora debe adherirse a los Acuerdos de Abraham.

Trump escribió este jueves en una publicación en redes sociales que el acuerdo firmado “será aprobado”, pero agregó que “está totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”.

El miércoles, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y su homólogo saudí firmaron el acuerdo, que le proporciona a Arabia Saudita un programa nuclear civil.

Ya ha suscitado críticas por parte de funcionarios israelíes y se espera que sea objeto de escrutinio en el Capitolio.

CNN ha informado que el acuerdo podría llevar al país a enriquecer su propio combustible para reactores civiles. Según funcionarios y fuentes estadounidenses, el acuerdo incluye limitaciones sobre las inspecciones que se pueden realizar al programa saudí.

Cabe destacar que Arabia Saudita no fue obligada a firmar un acuerdo estándar denominado Protocolo Adicional con el Organismo Internacional de Energía Atómica, como sí lo hizo Emiratos Árabes Unidos en 2009 cuando firmó un acuerdo de cooperación nuclear de “máxima calidad” con Estados Unidos, según declaró un funcionario.

Arabia Saudita se había mostrado reticente a sumarse a los Acuerdos de Abraham —una iniciativa iniciada durante el primer mandato de Trump y ampliada en el segundo para establecer relaciones diplomáticas entre Israel y sus vecinos de Medio Oriente—.

La normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel había sido históricamente una condición impuesta por Washington para acceder a la cooperación nuclear con Riad, según declaró a CNN una fuente conocedora del asunto. Dicha condición se mantuvo vigente incluso durante la administración Biden, afirmó la fuente, que solicitó el anonimato para hablar sobre conversaciones diplomáticas.

Sin embargo, la situación cambió cuando la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 hizo que la normalización resultara “insostenible” para los saudíes, indicó la fuente. Esto llevó a los negociadores de la era Biden a buscar un acuerdo nuclear de menor alcance —bajo la premisa de “menos por menos”—.

No está claro qué impacto tendrá el mensaje publicado por Trump en redes sociales sobre el acuerdo ya firmado.

CNN ha solicitado comentarios a la embajada de Arabia Saudita y ha consultado a la Casa Blanca sobre si el acuerdo ha quedado en suspenso a la espera de que Arabia Saudita se adhiera a los Acuerdos de Abraham.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la última publicación de Trump: “Como ha dicho el presidente Trump, la incorporación de Arabia Saudita a los Acuerdos de Abraham supondría un avance histórico para la paz en Medio Oriente”.

Esta noticia fue actualizada.

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