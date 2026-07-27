Así es la confusa comunicación del equipo de Trump sobre la escasez de municiones

Análisis de Aaron Blake, CNN

Apenas unos días antes de que comenzara la guerra con Irán, el principal funcionario militar de Estados Unidos, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, expresó sus reparos.

¿Una de las mayores preocupaciones de Caine? Cómo una guerra con Irán podría agotar aún más las reservas de municiones que ya se habían reducido al ayudar a Ucrania e Israel en sus guerras en los últimos años, informaron The Washington Post y CNN.

Esa advertencia parece cada vez más premonitoria y decisiva, mientras el Gobierno de Trump lucha por poner fin a una guerra que ha durado mucho más de lo que había anticipado.

Pero la administración está teniendo dificultades para conciliar exactamente dónde están parados en el crucial asunto de las municiones.

Por un lado, ha afirmado que Estados Unidos tiene más que suficientes municiones, incluso que Trump ha incrementado enormemente las municiones y que la cantidad es “ilimitada”. Por otro, ha culpado al Gobierno de Biden de agotar las reservas y ha pedido muchísimo dinero para ayudar a reponerlas, mientras advierte sobre faltantes si el Congreso no lo proporciona.

“Estamos en muy buena forma”, dijo Trump el lunes. “Pero para algunas de las cosas más sofisticadas, ciertamente nos gustaría tener más. (El expresidente Joe) Biden regaló muchas”.

El presidente afirmó que su antecesor había regalado “cantidades que nadie ha visto jamás”.

La entrevista del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, en “Meet the Press” de NBC News el domingo también fue un ejemplo de la confusa comunicación de la administración.

Cuando se le preguntó sobre los reportes de CNN y otros de que Caine había vuelto a expresar inquietudes sobre las reservas en los últimos días —poco antes de que Estados Unidos pausara sus ataques contra Irán el viernes—, Waltz, al igual que Trump, culpó al Gobierno de Biden.

“El secretario de (Defensa) (Pete) Hegseth heredó una situación agotada no solo por Ucrania, sino también por la lucha en curso con los hutíes durante la administración de Biden, y unas Fuerzas Armadas agotadas bajo el Gobierno anterior”, dijo Waltz.

Pero cuando Kristen Welker, de NBC, lo presionó sobre si estaba admitiendo que las reservas efectivamente están agotadas, Waltz afirmó que no era el caso.

“No, quiero ser transparente: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos —y lo he verificado de todas las maneras posibles— tienen todo lo que necesita para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario”, dijo.

El comentario de Waltz camina por una línea muy fina.

Como ha informado CNN, el riesgo con las reservas de municiones no es tanto que Estados Unidos no vaya a tener suficiente para terminar la guerra con Irán; es cuánto podría agotar la guerra las reservas para futuras guerras en las que Estados Unidos podría sentirse obligado a involucrarse.

Eso incluye contingencias como si China invadiera Taiwán. Unas reservas estadounidenses agotadas incluso podrían envalentonar a China a hacer algo que de otro modo quizá no intentaría.

Los comentarios confusos del Gobierno sobre las municiones se remontan a los primeros días del conflicto con Irán.

Tras múltiples reportes sobre tales preocupaciones alrededor del momento en que comenzó la guerra, la administración desestimó el asunto de plano.

“Tenemos grandes cantidades de munición”, dijo Trump el 4 de marzo.

Hegseth añadió el 5 de marzo que no había “escasez de municiones” y que “nuestras municiones están a tope”.

“Tenemos cantidades tremendas de munición”, dijo Trump el 26 de marzo, añadiendo que “estamos llenos”.

Pero incluso en sus comentarios del 4 de marzo, el presidente también pareció sugerir —como hizo el lunes— que ciertos tipos de municiones podrían ser un problema.

Si bien dijo que Estados Unidos tenía “munición media y superior ilimitada”, describió las municiones “de alta gama” de manera ligeramente distinta. Allí, dijo: “regalamos muchas de alta gama, pero tenemos de sobra”.

Para el 21 de abril, CNN informó que datos clasificados del Pentágono coincidían con un análisis del Center for Strategic and International Studies que mostraba fuertes caídas en algunas de esas municiones “de alta gama”. El análisis decía que la administración había utilizado al menos el 45 % de sus Misiles de Ataque de Precisión, al menos la mitad de sus misiles THAAD, casi el 50 % de sus misiles interceptores de defensa aérea Patriot y alrededor del 30 % de sus misiles Tomahawk de ataque terrestre.

Para el 30 de abril, Hegseth, en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado, pareció confirmar que tomaría “meses y años” reponer ciertos tipos de municiones (antes de intentar enfatizar los “meses” más que los “años”).

En una audiencia de la Cámara el 12 de mayo, Hegseth dijo que el tema de las municiones había sido “tonta e inútilmente exagerado” en los medios, y afirmó: “Tenemos de sobra lo que necesitamos”.

Pero Caine fue más cauto en la misma audiencia. Se limitó a decir que las Fuerzas Armadas tenían “municiones suficientes para lo que se nos ha encomendado hacer en este momento”, con la frase “en este momento” potencialmente cobrando gran importancia.

Para junio, Hegseth dijo en “Face the Nation” de CBS que “nuestras reservas son excelentes, y solo se están fortaleciendo”, pese a haber dicho menos de dos meses antes que tomaría meses o años reponerlas.

Pero luego, al pedir al Congreso más dinero en una audiencia del Senado la semana pasada, Hegseth dijo que sin ese dinero, “enfrentamos carencias críticas que amenazan nuestra capacidad de (…) reponer rápidamente equipos y municiones”.

En la misma audiencia, la presidenta de la Comisión de Asignaciones, Susan Collins, en su declaración de apertura, citó dos veces “carencias” de municiones y dijo que habían sido “conocidas por esta comisión desde hace algún tiempo”. Hegseth no corrigió a la republicana de Maine.

El tema de las municiones es, sin duda, uno difícil.

Por un lado, es potencialmente alarmante si la administración está agotando de manera significativa tipos importantes de municiones de alta gama, especialmente al seguir utilizándolas en una guerra impopular que no parece estar acercándose a su fin.

Es un poco como tirar buen dinero tras el malo. Y reemplazar esas municiones, como Hegseth reconoció en un momento, no es solo una cuestión de dinero; también es una cuestión del tiempo que lleva producirlas.

Eso plantea la posibilidad de que la guerra con Irán no solo haya sido una causa perdida, sino también que potencialmente haya perjudicado la seguridad nacional y la capacidad de Estados Unidos para disuadir a actores extranjeros nefastos en el futuro cercano.

Por otro lado, si las municiones se están agotando de manera significativa, no es particularmente útil para Estados Unidos que esos actores extranjeros lo sepan.

Sea cual sea el estado real de las reservas de municiones, es un asunto de enorme importancia latente para el Gobierno de Trump.

Es uno que no solo se cierne sobre cuánto tiempo puede la administración continuar la guerra con Irán. También podría seguir pesando sobre la política exterior estadounidense cuando la guerra concluya.

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