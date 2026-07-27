“Chicharito” Hernández tiene nuevo club: lo que debes saber del Atlético Dallas y el USL Championship

Por Federico Leiva, CNN en Español

No hay retiro. Al menos por ahora. El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández fue presentado este lunes por su nuevo club, el Atlético Dallas, que jugará por primera vez en la United Soccer League (USL) Championship, una liga profesional reconocida por la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que se considera una suerte de segunda división del balompié en ese país, aunque no tiene ninguna conexión con la MLS, ya que esta no contempla un sistema de ascensos y descensos.

Chicharito, de 38 años -exjugador, entre otros, del Real Madrid y del Sevilla- firmará por dos temporadas, con opción a una tercera, según informó en un comunicado el Atlético Dallas, después de permanecer algunos meses sin club, tras su salida del Chivas de Guadalajara.

“Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol estadounidense, su diversidad y su futuro. Quiero contribuir a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores de todo el norte de Texas y brindar a nuestros seguidores un equipo en el que puedan creer desde el principio. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol estadounidense en Dallas”, aseguró el delantero al ser presentado en Atlético Dallas.

La franquicia texana es completamente nueva y Chicharito es su primer incorporación. Eso sí, habrá que esperar para verlo jugar de manera oficial, porque el Atlético Dallas recién debutará en la temporada de 2027. Eso significa que el delantero que brilló con la selección de México pasará más de un año sin jugar de manera competitiva, ya que no pisa un césped como jugador desde noviembre de 2025.

Esta no será la primera experiencia de Chicharito en Estados Unidos, puesto que entre 2020 y 2023 jugó en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

La incorporación del delantero, que también pasó por el Manchester United y es el máximo goleador en la historia del Tri con 52 goles, le aportará jerarquía al Atlético Dallas y a la USL, una liga que desea rivalizar con la MLS a partir de 2028. Su equipo hará de local en el Cotton Bowl, un estadio con capacidad para más de 91.000 espectadores, aunque jugará nueve partidos de 2027 en el estadio AT&T de Arlington, que recibió varios encuentros del Mundial 2026.

El USL Championship está en medio de una transformación estructural, que incluirá un sistema de ascensos y descensos que el deporte de élite de Estados Unidos no conoce.

Hoy, el torneo está dividido en dos conferencias, este y oeste (como la MLS), con 25 equipos en total. Hay franquicias de todo el país, como Detroit City FC, Miami FC, Brooklyn FC, San Antonio FC, New México United y Las Vegas Lights FC, entre otros. Cada uno juega 34 partidos, la mayoría contra otros de su misma conferencia, pero también hay encuentros “interzonales” con la otra conferencia. Los mejores ocho clasifican a playoffs y se van eliminando en fases de partido único.

Hasta el momento se desconoce como funcionará el sistema de ascensos y descensos que la ULS quiere incorporar para darle mayor competitividad al torneo, pero eso dependerá también del número de franquicias que queden inscriptas para el próximo año.

Al igual que la MLS, el ULS Championship es una liga que se nutre de futbolistas de muchas nacionalidades. México, con 20, es el segundo país que más extranjeros aporta, solo por detrás de los 28 de Inglaterra. Canadá completa el podio (17) y más atrás vienen Jamaica (16) y Francia (14). Entre los extranjeros está Jürgen Locadia (Miami FC), que jugó tres partidos para Curazao en el Mundial 2026.

Pero Javier Hernández redefinirá el significado de jugador franquicia para la USL Championship, y su fichaje no pasó desapercibido para los organizadores del torneo.

“La liga se complace en dar la bienvenida a un jugador del talento, la experiencia y el reconocimiento internacional de Javier al Campeonato de la USL”, dijo Jeremy Alumbaugh, presidente del USL Championship. “Este fichaje transmite un mensaje claro: el Atlético Dallas está comprometido con la construcción de un equipo de primer nivel y con brindar una experiencia excepcional a sus seguidores y aficionados locales. La decisión de Javier de unirse al Atlético Dallas refleja la ambiciosa visión del club para el fútbol profesional en el norte de Texas”.

Chicharito llega para intentar revolucionar la liga y también apuntalar los cimientos de una franquicia que recién está naciendo.

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Con información de EFE.