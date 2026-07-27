Trump insta al Senado a aprobar legislación que ponga fin al cambio de horario

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump renovó el lunes su impulso para poner fin al cambio de horario dos veces al año en Estados Unidos, instando al Senado a aprobar la legislación sobre el horario de verano.

“Por cierto, hablando de eso, deshagámonos de esas cosas del horario de verano”, dijo Trump a una multitud en Michigan tras un comentario no relacionado sobre relojes.

“Con suerte, el Senado va a aprobarlo. La Cámara lo aprobó”, añadió.

A principios de este mes, la Cámara aprobó una medida que establecería el horario de verano durante todo el año en todo el país. La legislación tendría que ser abordada a continuación por el Senado, pero sus perspectivas siguen siendo inciertas.

Los defensores de la legislación argumentan que evitaría a los estadounidenses tener que cambiar sus relojes, lo que altera los horarios de sueño de los niños pequeños y, según se sostiene, provoca más depresión estacional.

Pero los críticos dicen que podría tener consecuencias económicas, en particular para los agricultores, que tendrían que lidiar con amaneceres más tardíos.

Trump ha criticado durante mucho tiempo el cambio de hora semestral, aunque su postura sobre si el país debería permanecer en el horario estándar o en el horario de verano durante todo el año ha cambiado con el tiempo.

En mayo, elogió el avance de la Sunshine Protection Act en la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara, diciendo que trabajaría duro para convertirla en ley. La legislación fue aprobada por la Cámara en pleno por 308 a 117.

“Voy a trabajar muy duro para que la Sunshine Protection Act sea promulgada. Es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘reloj’, sin mencionar todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción dos veces al año”, escribió Trump en Truth Social en ese momento. “También será una muy buena VICTORIA para el Partido Republicano. ¡Adelante!”

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Con información de Ellis Kim de CNN