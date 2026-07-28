El problema de Trump para el Partido Republicano en 2026, en dos gráficos

Análisis de Aaron Blake

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, ha habido muchos aspectos que han resultado políticamente impopulares.

Pero cuando se trata de lo más significativo para las próximas elecciones de mitad de término —y lo más problemático para los republicanos que intentan defender sus mayorías en el Congreso—, dos gráficos cuentan la historia tan bien como cualquier otra cosa.

Ambos muestran un declive notablemente constante en la suerte de Trump. Y ambos ahora lo muestran en peor situación que nunca.

Las cifras más recientes provienen de nuevas encuestas de CBS News y YouGov, que han sondeado con frecuencia las opiniones sobre el manejo de la economía por parte de Trump durante los últimos 18 meses.

Estas declaraciones se producen mientras Trump se dirigía el lunes a Michigan, un estado clave en la contienda electoral, para promover su agenda económica.

Al comienzo del segundo mandato de Trump, el porcentaje de estadounidenses que decía que el Gobierno no se enfocaba lo suficiente en bajar los precios ya era alto.

En ese entonces, rondaba la mitad de los 60, cuando el presidente parecía más enfocado en los aranceles que en los asuntos del día a día y la inflación.

Pero el porcentaje de estadounidenses que cree que el Gobierno no se enfoca lo suficiente en bajar los precios aumentó de manera constante desde entonces. Y ahora, en la primera encuesta que plantea la pregunta desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, sube a 78 %.

Para subrayarlo: eso es casi 8 de cada 10 estadounidenses que dicen que el Gobierno de Trump ha descuidado lo que bien podría ser el tema más importante para los votantes. A menudo parece difícil lograr que 7 de cada 10 estadounidenses se pongan de acuerdo en casi cualquier cosa en política, pero esta es una mayoría incluso mayor que esa.

El porcentaje que dice que el Gobierno no se ha enfocado lo suficiente en este tema también incluye al 85 % de los independientes e incluso a una clara mayoría de los republicanos (58 %).

Los tres resultados son nuevos máximos para el segundo mandato de Trump.

La pregunta de la encuesta no se enfocó en Trump en sí —solo preguntó por el Gobierno—, así que quizá los encuestados tenían en mente a burócratas sin nombre más que al propio presidente.

Pero esto es un reflejo de la presidencia de Trump. Y lo más sorprendente es lo constante que ha sido. Trump no ha podido hacer nada para impulsar temporalmente las cifras a su favor. Es una trayectoria negativa, sin un final a la vista.

Ronald Reagan preguntó célebremente durante su campaña de 1980 contra el entonces presidente Jimmy Carter: “¿Está usted mejor que hace cuatro años?”.

Cuando se trata de la conducción de la economía por parte de Trump durante los últimos 18 meses, la respuesta a esa pregunta no es alentadora para Trump y el Partido Republicano.

La encuesta de CBS preguntó regularmente si los estadounidenses sentían que las políticas de Trump los estaban dejando “en mejor situación financiera” o “en peor situación”. Y, al igual que con el primer gráfico de arriba, las cosas han pasado de mal a peor.

Mientras que el 42 % de los estadounidenses dijo que Trump los estaba dejando en peor situación financiera en marzo de 2025 —antes de que se anunciaran los aranceles globales de Trump—, esa cifra ha subido de manera constante hasta 58 % hoy.

En el mismo periodo, el porcentaje que dice que las políticas de Trump los han dejado en mejor situación ha caído de 23 % a 13 %.

Así pues, Trump ha pasado de estar 19 puntos por debajo de la intención de voto a estar 45 puntos por debajo en esa cuestión.

Lo que debería doler más a Trump es que esta fue, posiblemente, una de las principales razones por las que fue elegido. Incluso cuando los estadounidenses tenían reservas sobre su carácter personal, por lo general lo veían como preferible para lidiar con la economía.

De hecho, una encuesta de CBS en la víspera de las elecciones de 2024 mostró que el 44 % de los votantes registrados esperaba que las políticas de Trump los dejaran en mejor situación. Eso fue significativamente más que el 30 % que dijo lo mismo de la candidata demócrata Kamala Harris.

Pero hoy, solo el 13 % de los estadounidenses dice que Trump ha logrado eso.

Y para que quede claro, no se trata solo de estadounidenses diciendo que han quedado en peor situación; lo están diciendo y culpando de ello a las políticas de Trump.

Ese era el peligro de que Trump se apropiara efectivamente por completo de la economía mediante sus aranceles y la guerra con Irán. Y, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026, no hay señales de que cualquiera de estas dos tendencias vaya a mejorar para el Partido Republicano.

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