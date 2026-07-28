Incendios forestales en España, Francia y otros países de Europa, en mapas y gráficos

Por Koko Nakajima, Sam Hart, Becky Pinnington, Andrew Freedman y Renée Rigdon, CNN

Durante los últimos 20 años, Europa ha registrado un aumento de la superficie quemada cada año. El peor año de incendios forestales desde que hay registros fue 2025, cuando ardieron más de 1 millón de hectáreas.

El promedio anual de los últimos 20 años, hasta 2025, es de unas 500.000 hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

CNN monitorea los mayores incendios forestales activos en Europa. La información de esta página se actualiza periódicamente durante el día.

Cientos de miles de personas en Francia y España han sido evacuadas de sus hogares, mientras los incendios forestales ya han arrasado una superficie superior a la que suele quemarse en un año completo.

Los bomberos combaten incendios forestales cerca de Burdeos y Madrid. Francia afirma que los incendios están lejos de terminar y podrían arder durante meses, mientras que las autoridades españolas aseguran que más de 259.000 kilómetros cuadrados de terreno en Madrid se han visto afectados, mientras los evacuados, agotados, esperan poder regresar a sus hogares.

Los incendios forestales que arrasan Francia son tan intensos que han generado “nubes de fuego”, un fenómeno nunca antes visto en el país, según las autoridades. Durante la próxima semana, las temperaturas estarán por encima del promedio en las zonas devastadas por los incendios en Francia y España, sin señales de lluvia.

Estos incendios forestales no son “una sucesión de acontecimientos aislados”, sino “la expresión más dolorosa de una emergencia climática”, dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El rápido calentamiento del clima —Europa es el continente que más rápido se calienta del planeta— y los cambios bruscos de condiciones húmedas a secas han contribuido a temporadas de incendios más intensas y destructivas en los últimos años, especialmente en Europa occidental y meridional. Los incendios se desatan en todo el continente.

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