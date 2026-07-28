Mayor universidad pública de México suspende inscripciones por irregularidades en examen de admisión: qué sabemos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad pública más grande del país, enfrenta un escándalo luego de la detección de irregularidades en su más reciente examen de admisión para el nivel licenciatura, realizado por primera vez en forma virtual y utilizando un sistema basado en inteligencia artificial.

A raíz de esta situación, la UNAM suspendió los trámites de inscripción para su próximo semestre, previsto para comenzar el 10 de agosto, al tiempo que ordenó la elaboración de un informe y la conformación de una comisión que investigue lo sucedido.

Mientras tanto, algunos aspirantes exigen que el examen se reponga y muchos ciudadanos esperan explicaciones sobre qué ocurrió y qué acciones tomará ahora la UNAM.

Para el semestre que está por comenzar, la UNAM decidió que su examen de admisión para nivel licenciatura, el ciclo inicial, se aplicara por primera vez en línea.

Antes, la prueba se administraba de forma presencial en sedes ubicadas principalmente en la Ciudad de México y sus alrededores. El argumento para hacer el cambio actual fue facilitar que pudieran participar aspirantes de diferentes partes del país sin necesidad de trasladarse a otros puntos.

El 16 de julio, un día antes de la publicación de los resultados, la UNAM informó en un comunicado que 191.306 personas se inscribieron en el proceso y que, de ellas, 158.712 presentaron el examen para concursar por 21.962 espacios disponibles en alguna de sus carreras.

La UNAM dijo en ese mismo comunicado que las pruebas del 2 % de los aspirantes fueron canceladas porque se les detectaron “conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria”, sin dar detalles ni informar sobre eventuales acciones.

“El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en inteligencia artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen”, señaló.

Cinco días después, sin embargo, el panorama cambió. El 21 de julio, la UNAM informó en otro comunicado que, tras la detección de irregularidades, el rector Leonardo Lomelí ordenó la elaboración de un informe sobre el concurso y la conformación de una comisión técnica que revise el documento y emita recomendaciones.

“Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”, dijo.

A lo largo de los últimos días, especialistas consultados por CNN y otros medios han señalado que los resultados del examen muestran situaciones atípicas, como un aumento de las pruebas con resultado perfecto, lo que sugiere que algunos estudiantes hicieron trampa a través de herramientas de inteligencia artificial u obteniendo las preguntas con anticipación.

Además de ordenar un informe y la conformación de una comisión técnica, la UNAM informó el 24 de julio en un comunicado que los trámites de inscripción al próximo semestre quedan suspendidos mientras se revisa lo ocurrido, una decisión que se dio a conocer cuando faltaban poco más de dos semanas para el arranque del ciclo escolar.

La UNAM dijo entonces que la suspensión se mantendrá hasta que la comisión técnica presente sus conclusiones y recomendaciones, y aseguró que con esta medida busca “salvaguardar la certeza” para todos los aspirantes.

“La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica”, señaló la institución.

Este lunes, el rector Lomelí instaló la comisión técnica, que está integrada por 15 especialistas y un secretario técnico. Durante la ceremonia, Lomelí —quien fue elegido para el cargo en noviembre de 2023— también dijo que ninguna opción está descartada para que la UNAM aclare qué sucedió y pueda resolver este problema.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, argumentó.

El escándalo ha reabierto debates recurrentes en torno a la UNAM, una institución que en el ciclo escolar 2025-2026 tuvo más de 370.000 estudiantes en sus diferentes niveles, según cifras oficiales.

Muchos estudiantes discuten si la UNAM debería abrir más espacios para quienes aspiran a entrar por examen a nivel licenciatura, algo que varias administraciones universitarias han puesto en duda con el argumento de la falta de capacidad presupuestaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum —ella misma egresada de la UNAM, donde estudió Física y fue investigadora del Instituto de Ingeniería— habló de la situación este martes durante su conferencia de prensa diaria, en la que consideró que la universidad debe realizar sus investigaciones internas, definir qué hará con las irregularidades sobre el examen y, si contempla que hubo un delito, acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tienen que ver cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron para hacer el examen; si fue, más bien, que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial”, dijo la mandataria.

CNN contactó a Territorium Life, la compañía contratada por la UNAM para aplicar el examen, para pedir comentarios sobre el caso y la declaraciones de Sheinbaum, y está en espera de una respuesta.

A menos de dos semanas del comienzo de un nuevo semestre, la UNAM atraviesa por uno de los mayores desafíos de su historia reciente. Una de las universidades mejor calificadas de América Latina, así como una de las instituciones con mayor confianza ciudadana en México, enfrenta cuestionamientos sobre la fiabilidad de su propio examen de admisión, sin que por el momento se observe qué caminos tomará para salir adelante.

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Con información de Mario González, de CNN.