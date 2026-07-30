¿A quién llama “traidor” Elon Musk?

Por Harmeet Kaur, CNN

Recientemente, Elon Musk concedió una extensa entrevista a la editora jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, quien lo cuestionó sobre su apoyo a la extrema derecha europea, su retórica antimusulmana y los recortes a la ayuda humanitaria durante su etapa en la administración Trump.

Posteriormente, en su propia red social, que utiliza habitualmente para difundir sus opiniones personales, Musk arremetió contra la entrevistadora. “Es una traidora a Occidente, así de simple”, escribió.

Según Musk, la sociedad está llena de “traidores”. Como declaró el fin de semana, “cualquiera que se oponga a la remigración es un traidor”. Lo mismo ocurre con “cualquiera que no ame a Estados Unidos”.

También ha lanzado esta acusación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el senador de Arizona, Mark Kelly, la representante de Minnesota, Ilhan Omar, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros.

CNN se ha puesto en contacto con Musk para obtener sus comentarios.

El término “traidor”, que deriva del francés antiguo a partir del latín “trādēre”, que significa entregar, se registró por primera vez en inglés a principios del siglo XIII para describir a una persona que traicionaba la confianza o el deber de otra.

A finales de siglo, también abarcaba las traiciones al soberano o al Gobierno.

Ser un traidor es una marca de infamia que perdura a lo largo de la historia, asociada a figuras como Marco Junio ​​Bruto, que conspiró para asesinar a Julio César; Judas Iscariote, que traicionó a Jesús por treinta monedas de plata; Benedict Arnold, que engañó a George Washington y al Ejército Continental; y Vidkun Quisling, un oficial militar noruego que colaboró ​​con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

En el sentido legal, un “traidor” es alguien declarado culpable del delito de traición, que también deriva del latín “trādēre” y parece haber entrado en el inglés casi al mismo tiempo que “traitor”.

El artículo III de la Constitución de Estados Unidos estipula que “la traición contra Estados Unidos consistirá únicamente en hacer la guerra contra ellos o en adherirse a sus enemigos, prestándoles ayuda y apoyo”.

Esta definición tan restrictiva fue un intento deliberado de los Padres Fundadores por moldear la cultura política, según Thomas Main, autor de “El auge del iliberalismo” y profesor del Baruch College.

En el “Federalista n.º 43”, James Madison advirtió contra las “traiciones novedosas y artificiales” inventadas por las facciones políticas para usarlas unas contra otras cada vez que cambia el poder.

“La convención, con gran acierto, ha puesto freno a este peligro particular, insertando una definición constitucional del delito”, escribió.

“Se debe a que no quiere que las nuevas definiciones de traición se utilicen como armas en el debate cotidiano entre las facciones políticas”, indicó Main. “El resultado es una cultura política intolerante, que no es compatible con la democracia liberal”.

A pesar de los esfuerzos de los fundadores, los términos “traidor” y su variante “traición” se han utilizado a lo largo de la historia de Estados Unidos con un significado más amplio.

¿Qué tipo de traiciones podrían dar lugar a tales acusaciones? A menudo, las lealtades en cuestión parecían estar marcadas por la raza.

A mediados del siglo XX surgió la expresión “traidor a la raza”, utilizada por los segregacionistas y el Ku Klux Klan para referirse a las personas blancas que se alineaban con el Movimiento por los Derechos Civiles.

Catherine Fosl, historiadora y autora de la biografía “Subversive Southerner” de la activista blanca por los derechos civiles Anne Braden, afirmó que cuando Braden y su esposo compraron una casa en nombre de una familia negra en 1954, la expresión aparecía con frecuencia en la correspondencia de odio que recibían.

“A menudo se asocia con acusaciones de socialismo, comunismo y extremismo”, comentó en una entrevista. “Implica: ‘No son como nosotros. No forman parte de nosotros y quieren socavar nuestra forma de vida’”.

Fosl, quien también ha impartido clases de historia sudafricana, afirmó que la palabra “traidor” se aplicaba de manera similar a los disidentes contra el apartheid en Sudáfrica, país natal de Musk.

El Gobierno sudafricano acusó a Nelson Mandela y a más de 150 activistas antiapartheid de traición en un juicio masivo que duró varios años y que culminó con la absolución en 1961.

Para la década de los 90, la idea del “traidor a la raza” estaba tan arraigada en el discurso político estadounidense que algunos activistas de izquierda la reivindicaron.

En 1993, Noel Ignatiev, extrabajador siderúrgico convertido en académico, y John Garvey, extaxista convertido en educador, comenzaron a publicar la revista “Race Traitor” (Traidor a la raza), adoptando con entusiasmo la etiqueta que antes era despectiva.

“No era una expresión de uso común”, declaró Garvey, “pero estaba presente en la mente de la gente cuando los llamados blancos se aliaban, especialmente, con la gente negra”.

Garvey afirmó que la revista, publicada trimestralmente entre 1993 y 2005, se basaba en la idea de abolir la blancura como categoría social que sitúa a las personas blancas por encima de otros grupos raciales.

Bajo el lema “la traición a la blancura es lealtad a la humanidad”, manifestó que él y su coeditor Ignatiev esperaban inspirar un movimiento de masas de “traidores a la raza” que, con el tiempo, transformaría el país.

La visión de Garvey e Ignatiev no se materializó del todo. Y los cambios políticos que se iniciaron décadas antes sentarían las bases para que la derecha utilizara el término “traidor” en la actualidad.

Con el auge del conservadurismo moderno en los años 70 y 80, Main afirmó que figuras influyentes de la derecha comenzaron a abordar la política como una guerra.

La revista de derecha FrontPage, editada por el activista David Horowitz, antiguo izquierdista convertido en conservador, se refería frecuentemente a los demócratas y liberales comunes como “traidores”, como señaló Main en un análisis de 2020.

El libro de Ann Coulter de 2003, “Traición: La traición liberal desde la Guerra Fría hasta la guerra contra el terrorismo”, promovía de manera similar la idea de que las posturas políticas liberales equivalían a crímenes contra Estados Unidos.

“Si luego dices: ‘Bueno, toda la política es una guerra’, eso significa que todo aquel que no esté de acuerdo conmigo políticamente es un traidor”, señaló Main.

Este es el enfoque que Musk —y gran parte de la derecha política estadounidense— parece haber adoptado hoy.

El presidente Donald Trump utiliza el epíteto de “traidor” contra cualquiera que considere desleal, como hizo con la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene cuando rompió con él tras la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Figuras influyentes del movimiento MAGA, incluido el estratega político de Nueva Jersey Mike Crispi, acusaron a la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett de traicionar a los republicanos por votar a favor de mantener los períodos de gracia posteriores a las elecciones para el voto por correo.

“Amy Coney Barrett es, literalmente, una traidora a nuestro país”, escribió en X. “Hasta hace unos años, las elecciones SIEMPRE se finalizaban la NOCHE de las elecciones. Todos sabemos por qué los demócratas cambiaron este proceso. Entonces, ¿por qué Barrett votó a favor de mantenerlo?”.

El término “traidor a la raza”, que lleva décadas vigente, también ha resurgido.

Tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales mientras se manifestaban contra la campaña de deportación del Gobierno de Trump, el influyente supremacista blanco Nick Fuentes los tildó de “traidores a la raza”.

Fuentes también se ha referido al vicepresidente J.D. Vance como un “traidor a la raza” por casarse con una mujer de ascendencia india.

Cuando Musk llama a alguien “traidor”, parece considerar esa palabra como el mayor insulto.

Su desprecio por los supuestos “traidores” es tan grande que en las últimas semanas ha publicado o compartido repetidamente versiones del meme de extrema derecha “primero los traidores, luego los invasores”.

El eslogan se refiere a la idea, extendida entre los extremistas antiinmigrantes, de que antes de atacar a los inmigrantes, deben atacar a quienes apoyan la inmigración.

Musk compartió la publicación de un usuario que aplicó este mensaje a la nueva película de Uwe Boll, “Citizen Vigilante”, para explicar por qué el protagonista, interpretado por Armie Hammer, “pasa la primera mitad de la película asesinando a blancos, no a inmigrantes”.

En los círculos supremacistas blancos, la idea se remonta a un punto clave de la trama de la novela racista de 1978, “Los diarios de Turner”, que describe a un grupo de blancos que persiguen y ejecutan a “traidores a la raza” antes de exterminar a todas las personas no blancas.

El libro, al equiparar la integración racial con el delito federal de traición, castigado con la pena de muerte, ha inspirado numerosos actos de violencia racista desde su publicación.

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