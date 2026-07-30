Departamento de Estado anuncia que los pasaportes conmemorativos con la imagen de Trump estarán disponibles en todo EE.UU.

Por Jennifer Hansler, CNN

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ahora ofrecerá pasaportes conmemorativos con una imagen del presidente Donald Trump en la portada interior durante eventos especiales que se realizarán en distintos puntos del país.

Los pasaportes, que muestran a Trump con gesto serio inclinado sobre el escritorio Resolute, encima de su firma en la portada interior, fueron anunciados por primera vez en la primavera y presentados como una edición limitada para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, con “ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas”. El primer diseño de muestra mostraba una fotografía diferente de Trump.

El Departamento de Estado comenzó a emitir estos pasaportes a principios de julio para las personas que presentaron su solicitud de manera presencial en la oficina de pasaportes de Washington.

“En respuesta a la abrumadora demanda, el Departamento de Estado pondrá a disposición del público otras 250.000 copias de estos pasaportes conmemorativos especiales”, dijo la agencia este jueves. “Los estadounidenses de todo el país ahora tendrán la oportunidad de solicitar uno de estos pasaportes especiales adicionales, conocidos como ‘Patriot Passport’”.

Los ciudadanos estadounidenses no recibirán automáticamente el pasaporte conmemorativo.

Quienes deseen obtenerlo podrán solicitar una cita presencial en uno de los eventos de solicitud de pasaportes conmemorativos por el 250.º aniversario, que se celebrarán durante agosto y septiembre en oficinas del Departamento de Estado en distintas partes de Estados Unidos.

También podrán recibirlo si tramitan un pasaporte estándar de manera presencial en la oficina de pasaportes de Washington.

Quienes no deseen el pasaporte conmemorativo podrán presentar su solicitud en línea, enviarla por correo, tramitarla en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero o acudir a un centro autorizado, como una biblioteca o una oficina postal.

Las personas que soliciten un pasaporte de manera presencial en Washington también podrán optar por un pasaporte de formato grande, que mantiene el diseño tradicional y no incluye la imagen de Trump.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que la dependencia ha recibido una gran cantidad de consultas “por teléfono, redes sociales y en persona en eventos como la Great American State Fair” de personas interesadas en solicitar el Patriot Passport.

“Eso incluye a más de 30.000 estadounidenses que han llamado a nuestro centro de atención sobre pasaportes desde el 4 de julio para preguntar cómo pueden solicitar este pasaporte”, aseguró el portavoz.

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