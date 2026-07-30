La UEFA votó a favor de boicotear los Mundiales por el plan de la FIFA para abrir el fútbol al capital privado

Por Patrick Sung Cuadrado y Aleks Klosok, CNN

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, votó a favor de boicotear los futuros Mundiales masculinos y femeninos en respuesta al plan de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, de inyectar inversión privada en sus competiciones.

La decisión de la UEFA pone ahora la presión sobre las demás confederaciones de la FIFA: la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe), la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) y la Conmebol (Sudamérica).

La votación fue unánime, con el respaldo de las 55 asociaciones miembro de la UEFA. Durante una reunión virtual celebrada este jueves, más de 40 representantes expresaron su enojo por la forma en que, según ellos, la FIFA ha tratado a la confederación europea.

También cuestionaron por qué las reservas de la FIFA no podían destinarse al desarrollo del fútbol y manifestaron preocupación por la falta de consultas sobre los controvertidos planes de inversión del organismo.

Tras anunciar la decisión, la UEFA publicó un comunicado en el que aseguró que sus 55 asociaciones miembro “están unidas” y declaró que “el Mundial no está en venta”.

“La Copa Mundial no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido durante generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversionistas privados. El Mundial no está en venta”, afirmó el organismo.

La UEFA calificó la propuesta de la FIFA para incorporar inversión privada a sus competiciones de “irresponsable e indefendible” y aseguró que fue “concebida en secreto y llevada al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen la responsabilidad de velar por el fútbol”.

El organismo europeo sostuvo que las asociaciones nacionales de todo el mundo enfrentan ahora una decisión: aceptar “la apropiación irreversible de las mayores competiciones del fútbol” o “asumir las consecuencias”. Además, acusó a la FIFA de ejercer una “gobernanza mediante la intimidación”.

“Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”, concluyó el comunicado.

La Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf ya expresaron su profunda preocupación por la falta de consultas sobre la propuesta, mientras que el comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol anunció que se reunirá la próxima semana para evaluarla. La Conmebol y la Confederación de Fútbol de Oceanía no se han pronunciado públicamente.

CNN solicitó a la FIFA comentarios inmediatos sobre el anuncio de la UEFA.

La significativa escalada de hoy por parte de la UEFA constituye el último capítulo de la tensa y compleja relación que la FIFA y el órgano europeo han mantenido en los últimos años.

La UEFA reaccionó airadamente en 2021 cuando Arsène Wenger, actual director de desarrollo global del fútbol de la FIFA, propuso la idea de celebrar la Copa del Mundo cada dos años.

Este verano, durante la Copa del Mundo, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, boicoteó la final a principios de mes en protesta por varias decisiones de la FIFA tomadas durante el torneo. La principal de ellas fue la decisión de la FIFA, tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, de convertir la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun en una sanción condicional, permitiéndole jugar el partido de octavos de final contra Bélgica.

Gianni Infantino se perfila como candidato único en las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo de 2027.

El dirigente suizo busca la reelección para un cuarto y último mandato como presidente, lo que extendería su permanencia al frente del fútbol mundial a 15 años, hasta 2031.

Infantino, quien fue nombrado por primera vez para el cargo más poderoso del fútbol mundial en febrero de 2016, cuenta con el respaldo de la mayoría de las 211 federaciones nacionales miembro de la FIFA.

Su promesa de aumentar la financiación de la FIFA para las federaciones miembro ha sido clave para su popularidad y su éxito electoral.

Queda por ver si la UEFA buscará ahora unirse en torno a un candidato para desafiar a Infantino.

Los candidatos deben presentarse antes del 18 de noviembre.

El siguiente gran evento internacional de la FIFA, la Copa Mundial Femenina Sub-20, dará comienzo en tan solo 37 días en Polonia.

Veinticuatro selecciones participarán en el torneo, seis de ellas europeas.

Polonia, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal y España están confirmadas como participantes.

El torneo comienza el 5 de septiembre en Katowice.

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