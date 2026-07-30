Las 5 cosas que debes saber este 30 de julio

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La encuesta de CNN sobre la gestión de Trump. La propuesta de la FIFA para la venta de derechos del Mundial. ¿Por qué Japón sufre tantos terremotos de gran magnitud? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Una nueva ola se extiende en la política de América Latina. No está vinculada a la ideología ni a la influencia de Trump, sino a una cuestión familiar. Ya son cinco los presidentes de la región que son hijos de mandatarios o de destacados líderes en sus países, una cifra inédita en la era moderna y que incluso podría sumar a otro “nepobaby” antes que termine el año.

Un porcentaje récord del 73 % de los adultos estadounidenses afirma que el presidente Donald Trump no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

Irán puso fin a varios días de relativa calma en Medio Oriente al lanzar lo que EE.UU. calificó como un ataque “sorpresa”, en un marcado cambio en el patrón de los combates. En lugar de responder a un nuevo ataque estadounidense, Teherán optó por reanudar por iniciativa propia las hostilidades, lo que prepara el terreno para una nueva escalada. Análisis.

Casi ningún otro país del mundo se ve sacudido por terremotos tan frecuentes y destructivos como Japón, una nación insular situada en el límite de cuatro placas tectónicas, las losas de la corteza terrestre que se desplazan constantemente.

La FIFA anunció sus planes para crear una entidad independiente, que incluiría inversores privados, y que controlaría los derechos comerciales y operativos de uno de los mayores eventos deportivos del mundo: la Copa del Mundo. ¿Qué tiene esta propuesta que ha causado tanto revuelo? ¿Por qué se dice que la FIFA está poniendo el fútbol en venta? Análisis.

¿Por qué BTS no se postulará para los premios Grammy de 2027?

A. Porque no quieren ganar todos los premios

B. Porque se enfocarán en la participación en otros premios musicales

C. Por las nuevas reglas sobre el idioma para la categoría de música pop asiática

D. Por el contexto sociopolítico de Estados Unidos y Corea del Sur

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

No podía permitirse jubilarse en Estados Unidos, así que se mudó de California a Portugal

Paula Dreyfuss decidió mudarse a Portugal hace cinco años. A raíz de su decisión, mucha gente cuestionó su estado mental, ya que ni siquiera había visitado el país europeo antes.

La filtración del laboratorio de OpenAI fue más extensa de lo que pensábamos

Una prueba de OpenAI que escapó de su jaula y alarmó a la industria de la IA y la ciberseguridad atacó a más que solo Hugging Face, la plataforma de IA que inicialmente parecía ser la única víctima de la filtración virtual del laboratorio.

Los robots humanoides de China han estado apoderándose del mercado global. Ahora EE.UU. los prohíbe

China, que suministra la gran mayoría de los robots humanoides del mundo, ha quedado de repente desconectada de su mayor mercado de exportación, mientras el Gobierno de Estados Unidos se mueve para frenar su dependencia de la tecnología extranjera.

58%

El 58 % de los estadounidenses considera que la proporción actual de legisladores de edad avanzada en el Congreso representa un grave problema, según la última encuesta de CNN, realizada por SSRS.

“Me cita ante esta comisión para que diga algo, cualquier cosa, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que termine, en sus palabras, ‘tras las rejas’”

—Lo dijo el Dr. Anthony Fauci, quien lideró la respuesta del Gobierno estadounidense frente a la pandemia de covid-19, al invocar su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

Rescatan a un ciervo atrapado y deshidratado tras incendios forestales en la región de Gironda, Francia

Imágenes de video muestran el rescate de un ciervo en la región de Gironda, Francia. Según BFMTV, afiliada de CNN, tres personas ayudaron al animal al que encontraron deshidratado en una zona afectada por los incendios forestales.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La decisión de BTS parece responder a unas nuevas reglas de los premios Grammy en las que las canciones que aspiren a ser nominadas en la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática deben contener un “uso significativo” de un idioma asiático.

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