Por qué la cruzada anti-Fauci del Partido Republicano es incómoda para Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump generalmente no necesita ninguna invitación para demonizar e incluso presionar para investigaciones criminales de personas que no le gustan. Pero ha estado conspicuamente ausente de la cruzada de los republicanos y MAGA contra el Dr. Anthony Fauci.

Una posible explicación: todo esto es un poco incómodo para el presidente.

Trump no solo trabajó voluntariamente junto a Fauci durante meses durante la pandemia de covid-19, sino que también ha dicho algunas cosas bastante agradables sobre él. Trump incluso le dio a Fauci una condecoración presidencial en su salida de la oficina en 2021, después de que Fauci hizo muchas de las supuestamente horribles cosas que los republicanos ahora le acusan.

Los republicanos han acusado cada vez más a Fauci, quien invocó repetidamente la Quinta Enmienda en el testimonio del Senado el miércoles, de no solo comportamiento ilegal, sino incluso crímenes contra la humanidad.

La representante Anna Paulina Luna de Florida el miércoles se refirió a Fauci como el “Dr. ‘Mengele’ Fauci”, refiriéndose al infame doctor nazi que realizó experimentos espantosos en prisioneros de campos de concentración. El senador Tommy Tuberville de Alabama afirmó que Fauci “mató o tuvo algo que ver con la muerte de nueve millones de personas”, lo que llevó al presentador de Fox Business Network que lo entrevistaba a señalar que esta afirmación carecía de pruebas.

Está lejos de ser la única afirmación contra Fauci que carece de pruebas. La principal es que mintió sobre la financiación del gobierno de los EE. UU. para la investigación potencialmente peligrosa de “ganancia de función” en Wuhan, China, que algunos han sugerido que podría haber contribuido al brote de coronavirus, aunque nunca se ha demostrado.

Trump normalmente estaría en todas estas acusaciones, si no por ninguna otra razón, porque realmente anima a su base. Pero cuando se le preguntó sobre la situación el miércoles, Trump fue notablemente moderado.

Durante una aparición en Fox News antes de que Fauci se acogiera a la Quinta, se le preguntó a Trump sobre nuevas revelaciones de los diarios de Fauci, que los medios conservadores han presentado como condenatorios.

Trump básicamente se encogió de hombros.

“Él fue un jugador mucho más grande en la administración de Biden”, dijo Trump. “Me cansé de él. Él era, recuerdas eso, sabes que quería cerrar todo”.

Después de que Fauci se acogiera a la Quinta y provocara indignación entre algunos republicanos, que pidieron que se le considerara en desacato al Congreso, Trump minimizó el papel de Fauci en la toma de decisiones durante la pandemia.

“Heredé a Fauci”, dijo Trump en un evento de la Casa Blanca el miércoles por la tarde. Trump agregó que Fauci “cometió muchos errores y no fue un factor importante para mí”.

Trump incluso restó importancia a Fauci acogiéndose a la Quinta, simplemente señalando que probablemente sus abogados le aconsejaron hacerlo. Contrastando con republicanos como el senador Josh Hawley de Missouri, quien dijo que “ninguna persona honesta se acoge a la Quinta”. (El propio presidente, por supuesto, ha invocado la Quinta Enmienda más de 400 veces en una sola deposición).

Y esto concuerda con cómo Trump ha hablado de Fauci durante años. Si bien ocasionalmente ha criticado los consejos de Fauci, también lo ha elogiado como hombre y ha minimizado su importancia. Ciertamente no se ha unido a las teorías más especulativas, a pesar de su propensión a las conspiraciones.

De hecho, antes del miércoles, la última vez que Trump habló en profundidad sobre Fauci, según el archivo Factbase de los comentarios públicos de Trump, fue hace más de dos años.

Durante una aparición en el podcast “All In”, un presentador preguntó a Trump sobre Fauci supuestamente encubriendo el papel del gobierno en la investigación de ganancia de función.

Trump en cambio dijo que canceló una beca de investigación relacionada con el Instituto de Virología de Wuhan durante su primer mandato porque equivalía a “pagar dinero a China”.

Y cuando se le preguntó dos veces si Fauci le había mentido sobre los orígenes del covid-19, Trump eludió ambas veces.

Cuando el podcaster de derechas Tim Pool le preguntó el mes anterior sobre la publicación de Elon Musk “Prosecute Fauci” en las redes sociales, Trump en cambio habló sobre la cancelación de la beca de investigación y minimizó la importancia de Fauci en su administración. Spanish:

Durante las primarias presidenciales de 2024, Trump intentó ocasionalmente vincular a Fauci con su oponente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pero aparte de eso, ni siquiera fue un tema de campaña para él.

Mirando hacia finales del primer mandato de Trump y los meses posteriores, Trump hablaba ocasionalmente de cómo le gustaba Fauci personalmente, incluso si no confiaba en su consejo.

“Me gusta el Dr. Fauci”, dijo Trump en julio de 2021. “Realmente me llevo bien con él. Pero dijeron, ‘¿Por qué no lo despediste?’ Yo dije, no, él era bueno. Recomendaría algo, yo haría lo contrario, y siempre resultaba ser lo correcto”.

“Me llevo muy bien con Anthony”, dijo Trump en octubre de 2020.

Durante una entrevista en mayo de 2021 en el podcast de Candace Owens, Trump incluso pareció pedir parte del crédito que se le estaba dando a Fauci por la vacuna del covid, diciendo: “Elogiaron a Fauci. Y sin embargo, Fauci trabajaba para mí”.

Entre estos comentarios, Trump otorgó a Fauci una condecoración presidencial. Al hacerlo, la Casa Blanca acreditó a Fauci y a decenas de otros “por sus esfuerzos excepcionales en la Operación Warp Speed”.

Todo esto ilustra por qué el repentino enfoque de GOP en Fauci podría ser problemático para Trump.

Este era un hombre que estuvo al frente de la administración de Trump durante meses durante la pandemia. Aunque él y Trump ciertamente discutieron públicamente, Trump nunca pareció inclinado a romper completamente. Eso ocurre ocasionalmente con Trump cuando se trata de ciertas personas; parece que alguien es un objetivo probable para sus típicas campañas de demonización, pero se contiene.

Y si Fauci efectivamente ayudó a matar a millones de personas, una acusación completamente infundada, por supuesto, Trump habría jugado un papel importante en permitirlo. Incluso le habría dado un premio después de que se hubiera hecho gran parte de ese supuesto daño.

Es muy similar a cómo el fervor anti-vacunas del GOP fue tan duro para Trump, en el sentido de que él jugó un papel importante en la creación de la vacuna contra el covid-19.

Incluso aparte de eso, Trump podría ser escéptico de que haya mucho que ganar políticamente de esto.

Una encuesta del año pasado mostró que la mayoría de los estadounidenses todavía confiaban en Fauci, después de todo. Y Trump apenas lo mencionó en la campaña de 2024, incluso cuando gran parte de la base conservadora permanecía furiosa por los cierres por el covid-19.

No está claro si el GOP presentará efectivamente a Fauci durante la recta final de la campaña de 2026. Al menos, podría ayudarles a inyectar algo de entusiasmo en una base decaída.

Pero para hacerlo, probablemente necesiten algo de ayuda de Trump. Y él no parece muy dispuesto.

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