Por qué la gente no puede dejar de hablar de Jonasi de “The Polygamist” de Netflix

Por Lauren Lee, CNN

El drama sudafricano de Netflix “The Polygamist” se ha convertido en uno de los mayores éxitos internacionales de boca en boca de la plataforma, escalando en las listas mucho más allá de África y convirtiendo a sus personajes principales en temas de conversación global sobre relaciones y abuso emocional.

Pero el éxito de la serie no se debe solo a sus impactantes giros argumentales.

Adaptada de la novela homónima de la autora zimbabuense Sue Nyathi publicada en 2012, “The Polygamist” explora los oscuros secretos y las consecuencias emocionales ocultas detrás de la vida glamurosa de un hombre con múltiples esposas y amantes.

La serie ha superado los 23 millones de visualizaciones, ingresando en el Top 10 de series de televisión no habladas en inglés de Netflix en más de una decena de países.

Los espectadores están utilizando la serie para iniciar conversaciones sobre abuso emocional, manipulación, narcisismo y por qué tantas personas permanecen en relaciones poco saludables. Las redes sociales se han inundado de videos de reacciones, debates sobre relaciones y relatos personales inspirados por el personaje central del programa, Jonasi.

“Ha provocado esta conversación, este diálogo”, dijo el actor S’dumo Mtshali a Larry Madowo de CNN. “La gente empieza a compartir sus propias historias personales. Eso es lo curioso. Se me acercan como si yo fuera Jonasi”.

Mtshali interpreta al carismático pero manipulador esposo que está en el centro de la historia. Su actuación ha sido tan convincente que los fanáticos tienen dificultades para separar al actor del personaje.

“Me hago cargo de ser el hombre más odiado de Netflix… hasta que Netflix me dé otro programa”, se rió.

Para la coprotagonista Gugu Gumede, el éxito del programa se dio casi de la noche a la mañana. “Comenzó en Sudáfrica”, dijo. “Ese fin de semana fue una locura. Luego, cada nuevo día te despertabas y era como si se hubiera descubierto un nuevo país. Nos llamábamos entre nosotros y decíamos: ‘¿Qué está pasando?’ Tardó un tiempo en asimilarse”.

Gumede dijo que el alcance internacional del programa ha presentado la narrativa sudafricana a audiencias que tal vez nunca antes habían visto un drama en zulú. “He ganado más de 250.000 nuevos seguidores solo en Instagram”, dijo. “Esto ha hecho que nosotros y nuestro trabajo seamos vistos por personas que nunca habrían pensado en ver historias sudafricanas”.

A pesar de su título, ambos actores insisten en que la serie en realidad no trata sobre la poligamia en sí. “Yo sabía que esto no es poligamia”, dijo Mtshali. “Esto es suciedad. Este tipo es una bestia absoluta”.

En cambio, abordó a Jonasi como un hombre que utiliza el poder de manera diferente con cada mujer en su vida. “Sabía que iba a ser diferente a través de cada una de estas perspectivas: diferente con esta mujer, diferente con aquella mujer”, dijo. “La historia necesitaba ser contada”.

Gumede cree que por eso el público conectó tan profundamente.

“La mayor conversación que generó fue la infidelidad versus la poligamia”, dijo. “Jonasi no era un polígamo en el sentido verdadero. Era un narcisista, un infiel serial que justificaba sus engaños”.

En lugar de debatir sobre la práctica de la poligamia, dice que los espectadores empezaron a reflexionar sobre el abuso emocional y las dinámicas de poder que se mostraban en pantalla.

“Fue como un espejo que se le puso a la sociedad”, dijo Gumede. “La gente empezó a preguntarse: ‘¿Quién soy realmente? ¿Qué me ha hecho quedarme en situaciones que ya no me sirven?’”

Esa reacción no sorprende a Kiaundra Jackson, terapeuta familiar y de pareja con licencia en Los Ángeles, quien ha construido una gran audiencia en línea analizando películas, programas de televisión y chismes de celebridades desde la perspectiva de una terapeuta.

Jackson dijo que los espectadores de diferentes culturas reconocen algo familiar en Jonasi; no por la poligamia, sino por la manipulación emocional que hay detrás.

“Honestamente siento que resonó porque la gente se ve reflejada en ello”, dijo Jackson a CNN. “Quizás lo experimentaron en carne propia. Quizás lo presenciaron al crecer. Quizás conocen a alguien que está pasando por algo así”.

Jackson es cuidadosa de no diagnosticar a la ligera a personajes ficticios, señalando que las etiquetas de salud mental suelen usarse en exceso en internet. Pero dijo que Jonasi muestra de manera constante comportamientos asociados con el trastorno narcisista de la personalidad, incluyendo manipulación, falta de empatía, incapacidad para aceptar críticas y la necesidad de mantener el control sobre todos los que lo rodean.

“Lo que lo hace complicado es que personas así suelen ser muy carismáticas. Detrás de escena, pueden convertirse en una pesadilla”, dijo.

Ella cree que por eso la serie resonó más allá de Sudáfrica.

“Las preocupaciones de salud mental y las dinámicas de relaciones poco saludables trascienden las culturas”, dice Jackson. “Cualquiera puede experimentar estas cosas”.

A medida que “The Polygamist” ha ganado impulso, tanto Mtshali como Gumede dicen que han visto a las audiencias usar la serie como trampolín para conversaciones sobre relaciones, trauma, abuso emocional y por qué las personas permanecen en relaciones poco saludables.

Desconocidos detienen regularmente a Mtshali para contarle sobre personas en sus propias vidas.

“Empiezan a compartir sus propias historias personales”, dijo. “Lo cual es genial porque ha generado este diálogo”.

Jackson ve eso como una de las mayores fortalezas de la narración.

“Cuando la gente ve a alguien en pantalla actuando exactamente como su pareja, se da cuenta de que ‘esto no solo me está pasando a mí’”, dijo. “Le da a las personas un lenguaje para experiencias que tal vez nunca hayan podido nombrar”.

“Me alegra que personajes como este sigan existiendo”, añadió. “Ayudan a las personas a darse cuenta de que no están solas”.

Para Gumede, el éxito de la serie representa algo más grande que una producción exitosa.

“Ha puesto el foco en la narración sudafricana”, dijo. “La gente pregunta: ‘¿Qué otras series sudafricanas debería ver?’”

Mtshali espera que el éxito global finalmente conduzca a mejores condiciones laborales para los actores sudafricanos, muchos de los cuales aún no reciben pagos residuales cuando las series exitosas se licencian internacionalmente.

“Hemos visto lo grande que puede ser nuestra narración”, dijo. “Ahora las cosas tienen que cambiar”.

Si la respuesta mundial a “The Polygamist” es un indicio, las audiencias están listas para más historias que generen conversaciones honestas sobre las relaciones y el abuso. Esas conversaciones pueden convertirse en uno de los legados más duraderos de la serie.

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