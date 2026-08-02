Avioneta turística que se accidentó en Perú reportó problemas mecánicos antes de estrellarse cerca a las Líneas de Nasca

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La avioneta que se estrelló el sábado en el sur de Perú y provocó la muerte de 11 turistas extranjeros y dos tripulantes reportó un problema mecánico durante el vuelo antes de estrellarse, según declaró este domingo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

“Hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía problemas mecánicos”, dijo el ministro a la prensa desde el lugar del accidente, cerca a la Líneas de Nasca.

El Ministerio informó que la nave Cessna Gran Caravan C-208, con capacidad para 12 pasajeros, reportó el incidente a la torre de control del aeródromo de Naca, tras lo cual se perdió el contacto radial.

Valencia explicó que ese detalle está siendo analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, así como la evidencia mecánica de los restos y la trayectoria de la nave, que transportaba a turistas de España, Italia y Alemania, además de dos tripulantes peruanos.

“Van a haber resultados inmediatos y el proceso mismo de la evaluación de cómo han quedado los restos para conocer en profundidad el motivo” del accidente, agregó.

También informó que estuvieron en el lugar los cónsules de Italia y Alemania a quienes expresó las condolencias por los decesos de siete turistas italianos y dos alemanes en el accidente. Otros dos turistas españoles fallecieron en el accidente, según la información oficial.

El Ministerio de Exteriores de Italia dijo que la Embajada italiana en Lima está en contacto con las autoridades y que las familias de los ciudadanos italianos ya fueron notificadas. En tanto, la primera ministra Giorgia Meloni dijo en X: “En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor”.

El ministro Valencia aseguró que el aeropuerto de Pisco, de donde despegó la avioneta de la empresa Aerodiana, está “perfectamente operativo” y que “hay que ver qué nivel de responsabilidad existe” en los hechos.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró a la prensa que “se está evaluando la suspensión del aeropuerto”, pero dijo que prefiere esperar a que concluyan las investigaciones y los ministros den sus respectivos informes.

Aerodiana dijo en un comunicado que expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y que tiene “absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”.

“A lo largo de nuestros 18 años de operación, hemos mantenido un compromiso permanente con la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones. Por ello, este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, señaló la compañía.

El accidente ocurrió en torno a la 1 p.m. (hora local, 2 p.m. de Miami) a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nasca, luego de despegar con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nasca.

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Con información de la agencia EFE