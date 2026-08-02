La madre de Colin Gray, autor de una masacre escolar, lo ayudó a contactar a sus “seguidores”, pero no fue acusada

Por Andy Rose y Isabel Rosales, CNN

Durante dos días, se mantuvo en silencio mientras un testigo tras otro relataba con detalles desgarradores el horror del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia. Pero cuando el tema giró en torno a la relación que Colt Gray, el autor del tiroteo, tenía con su madre, Marcee —las acusaciones de abuso y negligencia, y las conversaciones amistosas que ella mantuvo con él en la cárcel después del tiroteo— Breanna Schermerhorn ya no pudo permanecer callada.

“Debería estar en la cárcel ahora mismo”, dijo en voz baja, pero con firmeza a los familiares sentados a su lado en la segunda fila de la sala del tribunal.

Esta declaración de la madre de Mason Schermerhorn, una de las cuatro personas que murieron a tiros a manos de Colt Gray en la escuela, el 4 de septiembre de 2024, expresa algo que ya se había planteado anteriormente, cuando el padre de Colt, Colin Gray, fue acusado de homicidio intencional sin premeditación en su propio caso histórico después de comprarle a su hijo el rifle tipo AR-15 utilizado en el tiroteo.

El fiscal de distrito del condado de Barrow, Brad Smith, dijo en ese momento que habían considerado presentar cargos contra Marcee Gray, pero no pudieron vincularla penalmente con las muertes.

“Al fin y al cabo, ella no tenía la custodia de Colt, no tenía ninguna relación cercana con él y no fue ella quien le proporcionó las armas de fuego”, declaró en marzo.

Después de que Colt Gray recibiera el martes sentencias que suman cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 20 años, Smith reiteró que no presentará cargos penales contra su madre, Marcee Gray. El padre de Colt, Colin Gray, fue sentenciado a 15 años de prisión dos días después, y su abogado anunció que apelará la sentencia.

“Ella tomó algunas medidas, no muchas, pero sí algunas, para que le quitaran las armas de fuego o para pedirle al padre que lo hiciera”, dijo Smith el martes. “Por lo tanto, no creemos tener la capacidad, según la ley de Georgia, para acusarla de lo sucedido en Apalachee”.

Las acusaciones de abuso de drogas y negligencia infantil contra Marcee Gray ya estaban bien documentadas cuando su hijo Colt se declaró culpable de 55 cargos. Dichas acusaciones habían causado que ella perdiera la custodia de sus hijos mucho antes del tiroteo.

Pero la semana pasada, los fiscales dedicaron casi una hora en el tribunal a reproducir grabaciones que nunca antes se habían escuchado públicamente: llamadas desde la cárcel entre Colt y Marcee que abarcaban varios meses, en las que charlaban informalmente sobre homicidios en masa y su reputación en línea; declaraciones que generaron murmullos de desaprobación y miradas de asombro entre los familiares de las víctimas que estaban viendo la grabación.

“Estoy imprimiendo todas estas fotos porque, en serio, son lindísimas”, le dijo Marcee Gray a Colt, en referencia a los dibujos publicados en línea en lo que los fiscales llamaron la Comunidad de Crímenes Reales, ilustraciones que lo mostraban junto a otros autores de tiroteos masivos.

Mientras Colt la animaba a que le trajera copias de ciertas fotos y comentarios que le parecían interesantes, Marcee Gray pareció darse cuenta de que algunos de ellos podrían causar preocupación a los encargados de la seguridad en el centro de detención juvenil donde Colt estaba recluido.

“Solo busco otras opciones que no hagan sonar las alarmas”, dijo.

Stephen Baker, consejero penitenciario de Colt Gray, confirmó posteriormente que los reclusos menores de edad no tienen permitido tener fotografías de los autores de tiroteos escolares.

“Si una persona en sus instalaciones intentara sortear esa norma y seleccionar fotografías que no llamaran tanto la atención, ¿eso constituiría un intento de eludir las reglas?”, preguntó Smith en el tribunal.

“Así sería”, respondió Baker.

En otra conversación, Marcee Gray mencionó un dibujo en línea que mostraba a Colt junto a los autores del tiroteo de Columbine y al atacante de Parkland, Nikolas Cruz, al estilo de la portada de un álbum de Weezer.

“¡Es realmente increíble!”, dijo.

“¡Oh, vaya! Necesito que me lo impriman y me lo traigan aquí”, dijo Colt.

En mensajes de texto enviados a CNN, Marcee Gray, quien no asistió a la audiencia de Colt, dijo que al principio no entendió la naturaleza de los sitios de Reddit y Discord que su hijo quería que revisara, y que solo quería evitar que la excluyera.

“Mi tono y dicción durante muchas de estas llamadas podrían describirse como entusiastas, alentadores y animados. Cabe decir que, en una relación mínimamente normal entre padres e hijos, habría abordado de inmediato la extrema inapropiedad del tema, además de haberle recomendado que hablara con un profesional de la salud mental sobre su excesivo interés en los tiroteos masivos”, escribió el martes. “Esta situación distaba mucho de ser normal. Simplemente hice todo lo posible por mantener la comunicación abierta y salvar la vida de mi hijo. Siento un profundo remordimiento por el dolor que causé a todos con mis acciones y pasaré el resto de mi vida lamentando profundamente tantas cosas”.

Cuando el Departamento de Justicia Juvenil se enteró de lo que Marcee y Colt estaban hablando y compartiendo, cortaron la comunicación entre ellos, dijo Baker, y el estado finalmente le retiró la patria potestad a Marcee y colocó a Colt en un hogar de acogida mientras estaba bajo custodia.

Marcee Gray declaró a CNN que todo lo que llevó al centro de detención pasó por un control de seguridad.

Incluso si los fiscales pudieran vincular un cargo con el comportamiento de Marcee Gray en sus llamadas y visitas, no podrían relacionarla con el tiroteo, dijo John Acevedo, profesor de práctica y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory en Atlanta.

“Si bien se le puede acusar de incitar a alguien a cometer el delito o de ayudarle, ella hizo estos comentarios mucho después de que él estuviera en prisión”, dijo Acevedo. “Sin duda son de mal gusto, pero no constituyen un delito”.

Marcee Gray ya tiene antecedentes penales en el condado de Barrow. Menos de un año antes del tiroteo en la escuela, se declaró culpable de allanamiento de morada en la casa de Colin Gray durante un período de distanciamiento y de dañar su camioneta de trabajo. Como condición de su libertad condicional, antes del tiroteo, se le ordenó mantenerse alejada del condado de Barrow.

La defensa de Colt Gray pidió clemencia al juez en la sentencia, alegando que había tenido una infancia terrible, algo que los fiscales e incluso algunas víctimas reconocieron en el tribunal.

“Sé que ha tenido una infancia difícil, pero […] en esta sala hemos visto cosas mucho peores”, dijo Smith.

La División de Servicios para la Familia y la Infancia de Georgia detectó 12 categorías de abuso y negligencia contra los hijos de los Gray relacionados con Marcee, incluyendo alimentación, vivienda y atención médica inadecuadas, según declaró la directora Candice Broce ante el tribunal. No hallaron pruebas de que Colt hubiera sido examinado por un médico, salvo para un examen de la vista.

“Me sorprendió muchísimo la total falta de interés”, dijo Broce.

En cambio, lo que encontraron fueron señales de que Colt había resultado herido.

“Encontré pruebas suficientes de que ella lo maltrataba físicamente”, dijo Broce, quien mencionó un incidente en el que le dio una bofetada que le dejó un labio hinchado.

Marcee Gray reconoció haber recibido la bofetada, pero declaró a CNN que no se trataba de ningún delito.

“Una bofetada de un adolescente irrespetuoso que era más grande que yo en ese momento dista mucho del abuso y la negligencia a largo plazo”, escribió por mensaje de texto. “Jamás maltraté a ninguno de mis hijos. Jamás”.

Aunque la investigación de la División de Familias y Niños, que técnicamente aún está abierta, podría aportar pruebas de abuso criminal, Smith dejó claro que no tiene intención de presentar cargos porque ello requeriría que el niño que mató a cuatro personas fuera presentado como la víctima.

“Incluso podría tener que llamar a Colt a declarar en un juicio contra su madre”, dijo Acevedo. “No creo que eso sea lo que buscan las familias de las víctimas”.

El fiscal de distrito que envió al atacante a prisión de por vida y logró una condena por homicidio sin precedentes contra su padre, estuvo de acuerdo. Si bien la libertad de Marcee Gray resulta insatisfactoria para muchas personas afectadas por las acciones de su hijo, ese es un caso que él no tiene ningún interés en llevar a los tribunales.

“No sé si tengo estómago para un juicio en el que Colt Gray sea la víctima”, dijo Smith.

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Con información de Eric Levenson, de CNN.