“Spider-Man: Brand New Day” alcanza los US$ 927 millones en la taquilla mundial, el segundo mejor debut de la historia

Por Auzinea Bacon, CNN

“Spider-Man: Brand New Day” de Sony Pictures y Marvel se elevó al segundo mayor estreno de fin de semana en Norteamérica de la historia, con una recaudación de US$ 355 millones en taquilla, según expertos de la industria, solo por detrás de “Avengers: Endgame”, que debutó con US$ 357 millones en 2019.

“Spider-Man: Brand New Day”, estrenada casi cinco años después de la última película de “Spider-Man”, obtuvo US$ 927 millones a nivel mundial, también el segundo mayor estreno de la historia, según Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Rentrak. Su predecesora en la franquicia, “Spider-Man: No Way Home”, debutó con US$ 260 millones en Norteamérica.

“Spider-Man: Brand New Day” es una “tormenta perfecta” para un gran éxito de taquilla, según Chris Colombo, fundador de la firma de análisis de taquilla Brighter Path. “Tienes la propiedad intelectual (la franquicia), tienes al personaje, tienes el miedo a quedarse fuera de la conversación (FOMO, por sus siglas en inglés); además de las buenas críticas”, dijo Colombo a CNN.

El espectacular estreno prolonga una racha positiva para las películas en las últimas semanas.

“La Odisea” (“The Odyssey”) de Universal Pictures, que ha atraído multitudes a las proyecciones premium en IMAX, superó las expectativas de estreno de fin de semana con US$ 124,5 millones en la taquilla norteamericana. La nueva versión de la épica griega de siglos de antigüedad recaudó US$ 51 millones este fin de semana, elevando sus ingresos mundiales a US$ 721 millones.

Las dos películas más taquilleras del fin de semana ayudaron a impulsar el fin de semana doméstico con mayores ingresos de la historia, totalizando aproximadamente US$ 430 millones.

También contribuyó al impulso este fin de semana “Toy Story 5” de Disney, que terminó en el puesto número 3 con US$ 6,3 millones. El cuarto mayor ingreso fue para “Minions & Monsters” de Universal (US$ 5,8 millones), seguida por la versión de acción real de “Moana” de Disney (US$ 5,3 millones) y una grabación en vivo de Broadway de “Hadestown: The Musical” (US$ 2,1 millones).

“Este (fin de semana) ahora prepara un mes de agosto tremendo, y la probabilidad de un verano de US$ 4.000 millones”, dijo Dergarabedian a CNN en un correo electrónico.

La taquilla general del año pasado no alcanzó la marca de US$ 4.000 millones entre el primer viernes de mayo y el Día del Trabajo, dejando a 2023 como el único año pospandemia en alcanzar ese hito. Dergarabedian señaló que una taquilla general de US$ 10.000 millones está al alcance para 2026.

La taquilla ha recaudado US$ 6.190 millones en lo que va del año, un aumento de casi el 15 % en comparación con 2025, según Rentrak.

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