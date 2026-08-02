Tarik Skubal llega a unos Dodgers más favoritos que nunca: estos son los movimientos en la MLB

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

La lesión de una de tus piezas más importantes puede ser un verdadero dolor de cabeza, a menos que seas los Dodgers de Los Ángeles. La pastilla para curar el malestar que causó la lesión de rodilla de Ohtani, que le impide lanzar eficientemente, fue hacerse con los servicios del vigente Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

Tras semanas de rumores sobre el futuro del lanzador zurdo que pertenecía a los Tigers de Detroit, los Dodgers sacudieron a todo el béisbol para lograr el cambio. Por Skubal entregó a sus tres mejores prospectos de ligas menores: el jardinero Zyhir Hope y los lanzadores River Ryan y Brady Smith.

El precio fue alto, pero, parece que vale la pena.

Skubal, quién debutará este martes ante los Cubs de Chicago, conforma ahora una rotación de lanzadores abridores de los Dodgers que es lo más parecido a una reunión de superhéroes, digna de alguna película de los Avengers. Si Ohtani regresa a lanzar, encabezará el quinteto de iniciadores en el que además del japonés y de Skubal están Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow.

Skubal dejó marca en Detroit de siete triunfos y cinco reveses en 2026, con 2.79 carreras limpias permitidas y 116 ponches.

Para hacerse una idea de lo portentoso de este quinteto: Ohtani tiene efectividad de 1.74, Yamamoto de 2.79 y Glasnow promedia 2.72 carreras limpias permitidas por partido. Solamente Blake Snell, quién presentó una lesión en su hombro y apenas lanzó una vez en la primera mitad de la temporada, tiene una efectividad abultada.

En una postemporada con Ohtani y Snell sanos, más Skubal, Yamamoto y Glasnow en forma, parece que será muy difícil hacerle carreras al equipo de los Dodgers.

Hay otras franquicias que se han reforzado para intentar vulnerar la fortaleza azul de Los Ángeles, que parece indestructible.

Los sorprendentes Rays de Tampa Bay, líderes de la Conferencia del Este en la Liga Americana, se hicieron con los servicios del lanzador dominicano Freddy Peralta desde los Mets de Nueva York, a cambio de tres prospectos de ligas menores.

Los Rays están además en competencia con los Yankees por los servicios del segunda base zurdo venezolano Luis Arraez, de los Giants de San Francisco, y quién es el líder bate de la Liga Nacional en este momento.

Eso sí, los Yankees parecieran haber descartado esa opción este domingo, al tomar al infielder zurdo de origen dominicano Luis García Jr., quién pertenecía a los Nationals de Washington, a cambio de cuatro lanzadores de ligas menores.

García tiene promedio de .283, con 23 jonrones en lo que va de temporada.

Los Blue Jays de Toronto se hicieron con los servicios del relevista Jameson Talion, a cambio de efectivo y otro jugador de los Cubs de Chicago a ser nombrado más tarde.

Los White Sox de Chicago adquirieron al abridor derecho dominicano Luis Castillo, de los Mariners de Seattle, a cambio del cerrador Seranthony Domínguez, el jardinero Nolan Jones y el receptor Boston Smith.

Los Pirates de Pittsburgh cambiaron al receptor Omar Alfonzo y al jardinero Luis Cruz a los Yankees por el relevista Camilo Doval.

Mientras que los Braves de Atlanta adquirieron al jardinero Lane Thomas y al lanzador zurdo Bailey Falter de los Royals de Kansas City, a cambio de los lanzadores Lucas Braun y Carter Holton.

La fecha límite para los cambios es este lunes, tiempo más que suficiente para que las franquicias ajusten detalles de su plantilla de cara a la mejor parte de la temporada.

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