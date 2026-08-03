Cómo una familia venezolana apuesta al ajedrez para reconstruir su futuro y el de otros: “Jaque no es jaque mate”

Por Osmary Hernández, CNN en Español

Una etiqueta roja en la entrada de la casa que fue el hogar de la familia Sequeira desde 1992 deja en claro que las cosas cambiaron drásticamente. Inhabitable, dice. La vivienda fue uno de los miles de edificios afectados por el doble sismo del 24 de junio en Venezuela.

Pese al impacto que significó la pérdida, Jhordan, Niurmery y sus hijos Sebastian y Samantha decidieron buscar en su propia historia como ajedrecistas una forma de ayudar y al mismo tiempo de pensar en la reconstrucción de su futuro.

“Estar en jaque no significa estar en jaque mate. Siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. El ajedrecista siempre está prediciendo y planificando”, asegura Jhordan Sequeira en diálogo con CNN.

Aquella tarde que lo cambió la familia estaba en casa viendo un partido del Mundial de Fútbol cuando fueron sorprendidos por el sismo. Sebastian Sequeira, de 14 años, lo describe como ser agitados como en una licuadora. Segundos después, todos se abrazaron en la entrada de su casa sin saber qué pasaría luego.

Como miles de familias, los Sequeira perdieron el esfuerzo de toda una vida en cuestión de segundos.

Las cifras oficiales presentadas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cuando se cumplió un mes del doble sismo registraban más de 5.000 muertos y cerca de 18.000 personas que perdieron sus viviendas, mientras que más de 23.000 continuaban alojadas en 107 campamentos temporales. Además, el Gobierno reportó que 190 edificios colapsaron, mientras que un análisis de la NASA con información satelital estimó que cerca de 60.000 sufrieron daños o se derrumbaron.

Tras haber pasado las primeras noches durmiendo en el suelo del estacionamiento de una cadena de farmacia, unos amigos cercanos de los Sequeira les dieron alojamiento en un taller de costura en Caracas.

Pero no habían perdido todo: entre los restos de su casa lograron rescatar un par de tableros de ajedrez y una pancarta que Jhordan utilizaba para dar clases.

Jaque mate a la adversidad

En medio de la incertidumbre, la esperanza resurgió a través de esos tableros de cuadros blancos y negros cargados de significado para ellos y que cuentan parte de su propia historia. Son los mismos que acompañaron a Jhordan como profesor, pero también la infancia de Sebastian y de su hermana Samantha, de 13 años, durante decenas de torneos.

“Hay una frase que tenemos y es que quien no tiene un plan, planea fallar”, dice Jhordan Sequeira al explicar cómo reaccionaron apelando a la esencia del ajedrez en medio de la tragedia que les tocó vivir. Aún con el dolor y el trauma de lo vivido los Sequeira decidieron mover su próxima pieza y dar lo que denominan como un “jaque mate a la adversidad”.

“Queríamos ayudar, pero no teníamos los medios. Tuvimos que recibir desde un cepillo de dientes, porque llegamos a Caracas solo con la ropa que llevábamos puesta”, relata Niurmery de Sequeira, que trabaja como costurera y que logró recuperar de las ruinas de su casa su máquina de coser.

Durante los primeros días recuerdan que otras personas les donaron ropa y artículos de uso personal. Eso los hizo pensar que no podían quedarse de brazos cruzados porque aún hay mucha gente en La Guaira que, como ellos, necesita recibir algún tipo de ayuda.

“El ajedrez te da estrategia y la firmeza de que puedes empezar desde lo pequeño. El peón, cuando avanza, puede transformarse en una pieza más grande. Nos estamos quitando el polvo y las cenizas para levantarnos. Si nos enfocamos en ayudarnos como equipo, podemos llegar lejos”, afirma Niurmery de Sequeira. La mujer asegura que se están levantando y que tienen claro que, si se enfocan en ayudar y en ayudarse unos a otros, pueden llegar lejos.

Para Jhordan, profesor de esta disciplina, el juego es mucho más que un pasatiempo, es por encima de todo una herencia familiar y una herramienta de vida. “El ajedrez es una disciplina que nos da bondades, entre ellas la toma de decisiones y el tener siempre un plan A, B, C y D”, explica.

Con el paso de los días, la familia entendió que dominar este deporte les permitió tener la fortaleza de avanzar pese a las cuantiosas pérdidas patrimoniales. Sus capacidades humanas permanecían intactas para reconstruir sus vidas desde la resiliencia.

El ajedrez como refugio en el refugio

Como sobrevivientes decidieron pasar del dolor a las acciones para expresar empatía con personas que vivieron situaciones similares. Por eso decidieron llevar tableros de ajedrez a los campamentos transitorios donde se alojan miles de familias, y comenzaron a dar clases para brindar contención emocional, disciplina y un sentido de futuro a la comunidad.

“Queremos enfocar el ajedrez en la atención en los refugios para demostrarle a la gente que hay otro comienzo”, señala Jhordan.

Llegan a los campamentos con ayuda recabada en centros de acopio y como parte del cargamento llevan jugos, galletas y otros incentivos para invitar a los niños a sumarse a las lecciones y motivar sus avances.

En la primera lección les explican el movimiento de cada pieza, pero también hablan sobre las bondades de una disciplina que, aseguran, enseña estrategia, toma de decisiones y fortaleza mental, entre otras bondades.

“Bajo esa premisa queremos transmitir e impartir un mensaje de esperanza y de fe. Nuestras pérdidas fueron materiales, pero nuestros dones se mantienen intactos y con esos dones podemos rehacer nuestras vidas y comenzar desde cero”, asegura Sequeira.

La actividad despierta la curiosidad de los niños en un momento complejo en el que muchos perdieron familiares, amigos, sus casas, colegios, sus rutinas y con ello todo lo que conocían como un lugar seguro. Muchos pasan las horas en los campamentos sin una rutina clara y con un futuro incierto. La familia Sequeira considera que el ajedrez les permite invertir el tiempo de forma constructiva y desarrollar capacidades para el futuro.

Los Sequeira creen que la recuperación de La Guaira tras la tragedia no se limita a retirar los escombros y levantar nuevas estructuras de concreto, sino a reconstruir la fortaleza mental e intelectual de sus ciudadanos. A pesar del luto y la devastación, aseguran que la convicción de recomenzar prevalece. Jhordan dice que su fe en el futuro de su estado natal permanece intacta.

“La Guaira está destinada al éxito por más de que ha sido golpeada. Estamos convencidos y tenemos mucha fe en que se va a levantar como una potencia turística. Tomando las medidas, por supuesto, aprendiendo de lo ocurrido. Estamos convencidos que el guaireño es muy muy resiliente” concluye Jhordan. Como en el ajedrez, pequeños movimientos pueden traer grandes resultados. Y esta familia apuesta a que así sea.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.