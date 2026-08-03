Reportan las primeras muertes en EE.UU. relacionadas con el brote de diarrea explosiva por ciclosporiasis

Por Jacqueline Howard, CNN

Dos personas en Michigan han muerto en relación con el brote de ciclosporiasis, informaron el lunes funcionarios de salud.

Estas son las primeras muertes conocidas relacionadas con el brote multiestatal de diarrea explosiva en Estados Unidos.

“Se han identificado dos muertes como parte del brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan. Según los registros médicos, ambas personas tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación. No se proporcionará información adicional sobre estos dos casos”, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Las muertes por ciclosporiasis están lejos de ser comunes, ya que la infección “por lo general no es una enfermedad potencialmente mortal”, dijo el departamento. Hasta ahora se han reportado en el estado un total de 11.234 casos, incluidos 193 que habían sido hospitalizados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron en su sitio web que “tienen conocimiento de dos muertes relacionadas con la ciclosporiasis en personas con afecciones de salud subyacentes de Michigan como parte de este brote”.

La ciclosporiasis es causada por un parásito microscópico que puede contaminar alimentos frescos o agua y provocar diarrea grave en quienes se infectan.

Se sabe que los casos de ciclosporiasis aumentan durante los meses de primavera y verano en EE. UU., con una temporada típica que va desde el inicio de mayo hasta finales de agosto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Pero los recuentos de casos son particularmente altos este año.

Los CDC han identificado más de 18.000 casos de ciclosporiasis doméstica esta temporada; 6.707 casos están confirmados, y alrededor de otros 11.500 están sometiéndose a pruebas y análisis adicionales de laboratorio para determinar si la enfermedad se adquirió en EE. UU.

Este año se están investigando múltiples conglomerados de casos de ciclosporiasis por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en colaboración con los CDC y socios estatales, incluido el brote multiestatal particularmente grande centrado en el Medio Oeste.

Se ha retirado del mercado la lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms, y es probable que los productos contaminados ya hayan sido consumidos o retirados de los estantes.

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Con información de Deidre McPhillips de CNN.