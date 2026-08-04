El mercado laboral de Estados Unidos comienza a encontrar “un terreno más firme”, pero aún no sale del bajo impulso

Alicia Wallace

El mercado laboral de Estados Unidos, que lleva mucho tiempo estancado en una situación de “niveles bajos de contratación y pocos despidos”, podría estar empezando a dar señales de vida.

El número de puestos de trabajo disponibles registró una tendnecia al alza en abril y mayo, indicando que el interés de los empleadores por expandir su fuerza laboral estaba creciendo; sin embargo, la contratación se mantuvo moderada.

Eso comenzó a cambiar un poco en junio, según la más reciente Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral publicada este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés): la actividad de contratación, aunque históricamente moderada, alcanzó en dicho mes un máximo de tres meses.

El número de vacantes disminuyó ligeramente a 7.36 millones, pero se mantuvo por encima de los niveles vistos el año pasado. El número de despidos permaneció prácticamente sin cambios, y las renuncias voluntarias (un indicador de la confianza del empleado) alcanzaron un máximo de seis meses.

“Poniendo todo junto, el mercado laboral está encontrando un terreno más firme”, escribió el martes Nicole Bachaud, economista laboral de ZipRecruiter.

Sin embargo, quedan en juego muchas incógnitas, incluyendo la inflación elevada, la incertidumbre continua y la volatilidad geopolítica.

“El hecho de que las contrataciones estén en aumento incluso cuando se ralentizan las publicaciones es el tipo de detalle que impide que esto se lea como un mercado perdiendo fuerza”, agregó Bachaud. “Si eso se mantiene durante el verano dependerá en gran medida de si los precios y el gasto de los consumidores se estabilizan o siguen bajando”.

Los economistas esperaban que el número estimado de empleos disponibles —considerado una métrica de la demanda de trabajo— cayera en junio a 7,4 millones desde el estimado inicial de mayo de 7,594 millones de vacantes.

Los datos de este martes son los primeros de una serie de medidas económicas críticamente importantes publicadas esta semana sobre el mercado laboral, que culminan con el informe de empleo de julio la mañana del viernes.

El incremento de las contrataciones en junio fue impulsado en gran parte por industrias como la construcción y la manufactura, muestran los datos del BLS. Ambos sectores también mostraron aumentos en las vacantes.

Las ofertas de empleo disminuyeron más en industrias como el comercio mayorista, la salud y el ocio y la hostelería.

Aun así, el repunte de contrataciones visto en el informe de este martes no es suficiente para cambiar drásticamente el relato de que el mercado laboral de Estados Unidos salió con éxito de su estado de bajo impulso, dijo Dan North, economista senior de Allianz Trade.

“Las ruedas no se están desprendiendo del autobús; ciertamente no hay un crecimiento laboral negativo en este momento”, dijo North en una entrevista.

Sin embargo, la mayor parte de ese crecimiento laboral proviene de la atención sanitaria, y las tasas de participación también han estado en descenso, añadió.

“Es estable, algo sólido, pero hay signos de decadencia e inestabilidad por debajo”, añadió North.

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