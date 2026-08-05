Crece la ansiedad entre los republicanos por la acumulación de escándalos en distritos clave

Por Lauren Fox y Sarah Ferris, CNN

Una serie de graves acusaciones contra congresistas republicanos en distritos clave de la Cámara de Representantes han inquietado a los miembros del partido esta semana, alimentando la ansiedad de los republicanos ante la posibilidad de perder escaños que antes se consideraban prácticamente seguros y poner en mayor riesgo su mayoría.

En las cruciales últimas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y su equipo de campaña republicano han intentado apaciguar la creciente crisis política que rodea las candidaturas a la reelección del representante Max Miller en los suburbios de Cleveland, así como la del representante Chuck Edwards en el oeste de Carolina del Norte, con resultados dispares. El miércoles por la mañana, Edwards anunció que no buscaría la reelección después de que el Comité de Ética de la Cámara recomendara una censura en su contra y determinara que había actuado de forma inapropiada con dos empleadas de su oficina.

Según varias fuentes, los demócratas aún mantienen la esperanza en el escaño de Carolina del Norte, dado el poco tiempo que tiene un nuevo candidato para competir con su nominado. Mientras tanto, Miller se ha comprometido desafiantemente a permanecer en la contienda a pesar de las preocupaciones de altos funcionarios republicanos y del presidente de que podría no ganar en un distrito que Trump ganó por más de 10 puntos.

Todo esto se suma al problema que ya tienen en el centro de Florida con el controvertido representante Cory Mills, quien aún enfrenta una amplia investigación del comité de ética.

Los líderes republicanos, incluido Johnson, han evitado hasta ahora presionar públicamente a Miller para que se retire. En una entrevista con Politico el martes, Johnson argumentó que la investigación del comité de ética sobre Miller debía seguir su curso. Pero en privado, republicanos clave se han apresurado a contener los daños en la medida de lo posible y han observado con ansiedad el intento de Miller de defenderse públicamente, lo que, según ellos, pone aún más en peligro su reelección.

Un estratega republicano que vio la entrevista de Miller con el presentador de CNN Jake Tapper el martes por la tarde envió un mensaje de texto que decía: “¿Qué demonios fue eso?”. Otro asesor republicano en el Capitolio escribió: “Tenía la sensación de que esto no le iría bien, pero la verdad es que es mucho peor que malo. Un desastre total”.

Tras bambalinas, los líderes del partido trabajaron para convencer a Edwards de que no podía ganar, y en privado, los miembros del partido esperan que Mills pierda en las primarias a finales de este mes.

Hasta el momento, los principales grupos de campaña republicanos de la Cámara de Representantes no han reservado tiempo en antena para apoyar a ninguno de los congresistas en ejercicio hasta noviembre, según datos de AdImpact. Pero pronto, a medida que aumente el gasto demócrata, Johnson y su equipo tendrán que decidir si envían refuerzos cruciales a sus congresistas en apuros para mantener su mayoría, incluso si eso pudiera dañar la imagen general de su propio partido.

Mientras tanto, los demócratas están tramando cómo maximizar el daño, según varias personas familiarizadas con las discusiones internas. Si bien algunos de sus miembros están ansiosos por forzar rápidamente votaciones para expulsar a Miller de la Cámara, la dirección prefiere derrotarlo en noviembre, en lugar de ayudar a los republicanos a resolver sus problemas con los candidatos.

Ninguno de los dos escaños sería una victoria fácil para los demócratas. Trump ganó por un amplio margen tanto en Ohio como en Florida. Sin embargo, los demócratas insisten en que tienen una seria posibilidad de arrebatárselos si Miller permanece en el cargo y Mills gana las primarias.

«Estos son miembros a quienes no les importa representar a sus comunidades, tienen mal temperamento, mal juicio y realmente ponen en duda su aptitud para el cargo», declaró la representante Suzan DelBene, quien dirige el brazo de campaña de los demócratas en la Cámara, en una entrevista reciente antes de que Edwards se retirara de la contienda.

Los republicanos comenzaron la semana con una crisis que se intensificaba rápidamente en Ohio, ya que Miller, un fiel seguidor de Trump desde hace mucho tiempo, intentó limpiar su nombre transmitiendo en vivo el domingo X, lo que atrajo aún más atención a las acusaciones de que abusó de su exesposa Emily Moreno, hija del senador Bernie Moreno. Si bien Miller ha negado la acusación, la complicada disputa familiar ha llamado la atención del propio presidente.

En privado, Trump no cree que Miller pueda ganar la contienda dadas las acusaciones, aunque no le pidió directamente que retirara su candidatura cuando hablaron el lunes, según informó CNN.

Algunos otros republicanos, incluido el senador Moreno, han pedido públicamente que Miller abandone la carrera. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes también anunció el martes que investigaría a Miller, una medida que el congresista había solicitado, argumentando que sería una oportunidad para limpiar su nombre.

Sin embargo, el congresista se mostró desafiante en una entrevista con Jake Tapper de CNN el martes, negándose a abandonar su candidatura a la reelección.

“Me han preguntado: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a retirarte de la contienda? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a retirarte antes de la fecha límite? Y mi respuesta, Jake, es no”, dijo Miller.

Y afirmó que los líderes republicanos respaldaban su candidatura a la reelección: “El presidente de la Cámara, Mike Johnson, me apoya… Nadie me ha dicho que me retire de la contienda. Y eso es porque saben que podemos ganar este escaño”.

Por otra parte, Miller declaró a CNN a principios de esta semana: “No voy a validar acusaciones falsas retirándome solo para complacer a la opinión pública. Soy inocente de todas las acusaciones que se me han atribuido. He representado bien los intereses de mis electores. ¿Por qué iba a retirarme?”.

El oponente demócrata de Miller, Brian Poindexter, concejal local y trabajador siderúrgico sindicalizado, ha basado su campaña en un discurso populista que lo ha convertido en uno de los favoritos tanto de los moderados del Partido Demócrata como del ala progresista.

Más recientemente, ha dejado claro que las acciones de Miller serán un punto clave durante la campaña.

“Si todas las acusaciones contra el congresista Miller resultan ser ciertas, Max Miller debería estar en la cárcel, no preocupado por conservar su escaño en el Congreso”, declaró Poindexter a CNN.

Justo cuando los líderes republicanos buscaban en privado la mejor manera de conservar el escaño de Miller en los suburbios de Cleveland, se enteraron de un nuevo y mordaz informe ético que afirmaba que Edwards había hecho insinuaciones no deseadas a dos mujeres jóvenes en su oficina.

La campaña de Edwards refutó las conclusiones e insistió en que “no violó la ley federal de acoso sexual”.

Pero en cuestión de horas, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes comenzaron a trabajar en privado para convencer a Edwards de que abandonara su candidatura a la reelección, según informó CNN. Temían que Edwards los pusiera en riesgo de perder el escaño, especialmente considerando que se esperaba que la Cámara votara para censurarlo formalmente cuando los legisladores regresaran de su receso de agosto.

A primera hora del miércoles, Edwards anunció que no buscaría la reelección, lo que brindó a los líderes del partido la oportunidad de elegir un candidato sustituto para enfrentarse al candidato demócrata Jamie Ager, un agricultor cuyo abuelo fue miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. y de la legislatura estatal, y que ha sido uno de los reclutas más destacados de los demócratas en este ciclo electoral. Ager ha sido un prolífico recaudador de fondos y superó a Edwards en una proporción de nueve a uno en el último trimestre.

Ager rechazó una solicitud de entrevista para hablar sobre Edwards antes de retirarse de la contienda el miércoles.

Un tercer republicano, el representante Cory Mills de Florida, ha estado bajo la lupa de investigaciones durante mucho tiempo, incluso por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Los temores del Partido Republicano sobre su elegibilidad aumentaron el año pasado cuando se supo que Mills estaba siendo investigado por la policía de Washington D.C. por presuntamente agredir a una persona. Mills nunca fue arrestado y ha negado cualquier delito.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes está investigando las acusaciones en su contra, y el comité anunció en mayo que había “autorizado más de 20 citaciones, recopilado miles de documentos y contactado a decenas de testigos” mientras buscaba revisar las acusaciones de que Mills “pudo haber violado varias reglas, leyes u otros estándares de conducta”.

Aún no es seguro que Mills esté en la boleta electoral. En privado, algunos altos cargos republicanos confían en que Mills pierda las primarias del Partido Republicano el 18 de agosto, donde se enfrenta al ex presentador de noticias local Ryan Elijah. Mills recaudó apenas US$ 60.000 el trimestre pasado, en comparación con los aproximadamente US$ 300.000 de Elijah. Mientras tanto, el candidato estrella de los demócratas en la contienda, el veterano de la Marina y exfuncionario de la NASA, Bale Dalton, recaudó casi medio millón de dólares.

“Cada persona tiene uno o tres temas que le preocupan. ¿Por qué querría que alguien me representara en el Congreso de quien ni siquiera puedo hablar con mis hijos debido a la violencia contra las mujeres?”, declaró Dalton a CNN en una entrevista reciente.

Mills, por su parte, afirmó que esperaba que su oponente demócrata lo atacara por la investigación ética, diciendo que su distrito “siempre ha sido un objetivo clave”.

“Obviamente, siempre intentarán usarlo de nuevo. Así es la política, ¿no?”, dijo Mills. Añadió que esperaba que su investigación ética concluyera “muy pronto”, pero sugirió que podría no ser el último dolor de cabeza. “Esto de la política del topo va a continuar. Se resuelve un problema y aparece otro.”

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Con información de David Wright, Ethan Cohen y Dianne Gallagher de CNN.