Detienen a una mujer tras el apuñalamiento de cuatro personas en Covent Garden, Londres, según la Policía

Por Billy Stockwell, CNN

Una mujer ha sido detenida después de que cuatro personas fueran apuñaladas en la famosa zona de Covent Garden, en Londres, informó la Policía local.

Cuatro hombres fueron trasladados al hospital tras el incidente ocurrido este miércoles por la tarde en Endell Street, según la Policía Metropolitana de Londres. Los hombres tienen 34, 39, 42 y 52 años, indicó la Policía.

“Una mujer de 47 años fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión. Fue puesta bajo custodia policial, donde permanece”, indicó la Policía en un comunicado.

La Policía añadió que, según las investigaciones preliminares, se sospecha que el suceso está relacionado con problemas de salud mental.

Covent Garden es una concurrida zona comercial en el corazón del West End de Londres y un lugar muy frecuentado por turistas debido a su cercanía a teatros, tiendas exclusivas, restaurantes y la mundialmente famosa Royal Opera House.

Cuenta con una rica historia por haber albergado uno de los primeros mercados de Londres.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres declaró a CNN que recibieron una llamada alertando sobre un apuñalamiento a las 12:29 p.m., hora local.

“Enviamos un equipo de ambulancia, un paramédico en un vehículo de respuesta rápida y un oficial de respuesta a incidentes. También movilizamos la ambulancia aérea de Londres”, señaló el portavoz.

El portavoz señaló que cuatro pacientes fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro de traumatología de alta complejidad “con carácter prioritario por vía terrestre”.

Diversos gobiernos han prometido combatir los delitos cometidos con armas blancas en el Reino Unido; sin embargo, esta cuestión sigue siendo una preocupación clave para la población de todo el país, donde el acceso a armas de fuego y otros tipos de armas está estrictamente controlado.

Se registraron un total de 48.774 delitos con arma blanca en Inglaterra y Gales durante los 12 meses previos a marzo de 2026, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) del Reino Unido.

Esta cifra representa una disminución del 8 % con respecto al año anterior, según los datos de la ONS. Menos del 1 % de los delitos con arma blanca registrados correspondieron a homicidios.

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Con información de Catherine Nicholls, de CNN.