México va por el récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero Colombia y Cuba se destacan también

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Falta poco menos de una semana para la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde México, Colombia y Cuba han cumplido con el pronóstico de favoritas para ubicarse en lo más alto del medallero.

La representación tricolor ha dominado los juegos de principio a fin, pues se ubica como líder en el medallero con más de 280 preseas en total, que incluyen más de 120 metales dorados. De hecho, México busca igualar o romper su récord de más preseas doradas en una edición de estos juegos, que fue de 145 en la edición de 2023 en San Salvador.

También podría intentar imponer una nueva marca de más medallas totales, que al momento es de 384 en Mayagüez 2010.

La delegación mexicana, conformada por más de 600 atletas, se ha destacado principalmente en los deportes acuáticos. En los clavados obtuvo un pleno de nueve medallas doradas y 14 preseas en total, mientras que en la natación conquistó más de 20 doradas y 40 en total.

Si de nombres propios hablamos, el de Osmar Olvera ha sido uno de los más destacados. El atleta ha sobresalido en su disciplina al ganar tres oros en el trampolín: un metro individual, tres metros individual y tres metros sincronizado.

La representación cafetera se ubica en la segunda posición del medallero.

Como ya se anticipaba, Colombia ha destacado en la disciplina de halterofilia, donde atletas como Patricia Mercado, Dahiana Ortíz, Yeison López y Mari Leivis Sánchez, entre otros, han refrendado sus papales de favoritos.

El país sudamericano también ha sobresalido en el atletismo, donde tiene un personaje de nivel mundial como lo es Flor Denis Ruíz, quien conquistó el oro e impuso una nueva marca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el lanzamiento de jabalina.

Sin embargo, los dos deportes que más medallas le dieron a Colombia fueron el patinaje de velocidad, con 12 preseas de oro y 20 en total, y el bowling, con siete doradas y casi el doble de podios totales. En el primero de los casos se destacaron Juan Mantilla y Jhon Tascon (tres de oro, una de plata y una de bronce cada uno) en hombres; y Kollin Castro (tres de oro y tres de plata) y Gabriela Rueda (tres de oro y una de bronce) en mujeres.

La isla se ubica en la tercera posición del medallero gracias a su cantidad de medallas de oro, donde aventaja con comodidad a Venezuela, que tiene más preseas en la sumatoria total.

Como era de esperarse, Cuba se destacó en los deportes de combate, como el judo y la lucha, donde cosechó seis y diez medallas de oro, respectivamente.

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