Por qué la Fiscalía de Santa Fe decidió acusar a Alec Baldwin “de homicidio involuntario” por el tiroteo de “Rust”

“No intencional significa que no querían hacerlo. No tenían intención de matar. Pero ocurrió de todos modos, y ocurrió por algo más que mera negligencia… No actuaron con la debida cautela o prudencia y eso es lo que ocurrió aquí”.

“Nadie las controlaba o, al menos, no lo hacían sistemáticamente. Y luego, de alguna manera, se cargaron en una pistola que se le entregó a Alec Baldwin. Él no la revisó. No hizo nada de lo que se suponía que tenía que hacer para asegurarse de que era segura o de que cualquiera a su alrededor estaba a salvo. Y luego apuntó a Halyna Hutchins y apretó el gatillo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.