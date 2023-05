El glutamato monosódico es el ingrediente más incomprendido del siglo. Eso por fin está cambiando

“Cuando la gente me dice que comió en un restaurante de comida china y tiene problemas para respirar y opresión en el pecho, me preocupo, y les digo: ‘tienen que hacer un seguimiento, porque el glutamato monosódico no es un alérgeno. No va a causar una respuesta alérgica. Nuestro cuerpo produce glutamato, así que no es posible tener alergia al glutamato”, explica Rains.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.