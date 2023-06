Alfonso Herrera, sobre su viaje a Ucrania con ACNUR: Es desgarrador ver las heridas que deja la guerra

“Escuché la historia de una mujer de 80 años que lo perdió todo y que, a pesar de ello, dijo: ‘No importa, yo me voy a levantar y voy a salir adelante’. Escuchar a una mujer de 80 años decir no me importa lo que me haya pasado, me destruyeron la casa, no tengo nada, pero a pesar de eso, voy a salir adelante…. Te deja ver el espíritu y la resiliencia que tiene el pueblo ucraniano”, recordó Herrera.

