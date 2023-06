OPINIÓN | “Creo que hubo paz” al final del último viaje del submarino Titán

Rápidamente me di cuenta de que estábamos en medio de una crisis: estábamos perdidos en el fondo del océano. Nuestra brújula giraba erráticamente. Las indicaciones que recibíamos de la tripulación de superficie que vigilaba el movimiento del buque no se correspondían con lo que veíamos. El Titanic, el barco más grande de su época, estaba a solo 500 metros, pero no podíamos encontrarlo en la oscuridad.

Durante las 10 horas que duró mi viaje en el Titán, me sentí en un estado de concentración y calma sin precedentes. De hecho, a pesar de la emoción y la inquietud, me quedé dormido durante el descenso. Se tardan dos horas y media en descender los tres kilómetros y medio hasta el fondo del océano, y el submarino es silencioso, oscuro y sorprendentemente cómodo. Me desperté de la siesta pensando que estaba en casa, en la cama, y luego me di cuenta de que estaba en un tubo de acero a 5.000 metros bajo el mar.

El viaje era un regalo de cumpleaños para mi esposa: ella es una viajera intrépida, y aunque a mí me encanta una buena aventura, lo soy mucho menos. A mí me gusta sentarme en casa a ver películas de acción; a ella le gusta vivirlas. En cuanto al precio de la excursión, no me atreví a preguntar. Ella me aseguró que “obtuvo un buen precio”.

Yo me incluyo en ese grupo. He visitado 134 países, algunos de ellos bastante peligrosos: Irán, Iraq, Corea del Norte. En mi última sesión informativa antes de subir al Titán, y fueron muchas, me dijeron: “Hay comida en el submarino, pero no pasarás hambre. Hay agua, pero no la necesitarás. Hay una letrina a bordo, y nunca se ha usado”.

En resumen, el desastre formaba parte del paquete. No se trataba de una montaña rusa que solo daba miedo, pero que en realidad era bastante segura. El peligro era real. Y los pasajeros del Titán no eran buscadores de emociones, no eran paracaidistas ni turistas ricos que escalaban el Everest para presumir de ello. Eran exploradores y científicos, personas con una curiosidad infinita por el mundo que tenían que verlo con sus propios ojos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.