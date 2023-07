Lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quería de la OTAN, y lo que obtuvo

Zelensky y su ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, admitieron meses antes de la cumbre de la OTAN que Ucrania no puede convertirse en miembro de la alianza mientras aún esté en guerra. Hablando en una conferencia de prensa en Kyiv, en febrero, Zelensky dijo que, si bien Ucrania “no estaba buscando un sustituto de la OTAN”, entendía que “no seremos miembros de la OTAN, mientras se libra la guerra. No porque no queramos [eso], sino porque es imposible”.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dejó en claro antes de que comenzara la cumbre de Vilna que la membresía completa aún no era realista. Hablando con Fareed Zakaria, de CNN, en una entrevista exclusiva el domingo, Biden dijo que no hay “unanimidad en la OTAN sobre si traer o no a Ucrania a la familia de la OTAN ahora, en este momento, en medio de una guerra”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.