El lunes es la última oportunidad para reclamar la devolución de impuestos de 2019

El crédito fiscal es reembolsable, lo que significa que aquellos que no deben ningún impuesto aún pueden recibir un reembolso. Algunos de estos contribuyentes pueden haber optado por no presentar su declaración porque no ganaron suficiente dinero en 2019 para estar obligados a hacerlo. A ellos todavía se les podría deber un reembolso si califican para un crédito fiscal reembolsable o se retuvo un exceso de impuestos de sus cheques de pago.

