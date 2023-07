Murió el cantante Tony Bennett a los 96 años

Y mientras cantaba “Fly Me to the Moon” esa noche de agosto de 2021, mirando hacia las vigas con los ojos brillantes, las palabras de la pegadiza canción de amor parecieron adquirir un significado aún más profundo.

Al grabar “Duets II”, Bennett encontró una nueva pareja musical en Lady Gaga. El dúo cantó “The Lady is a Tramp” para ese álbum, luego colaboraron juntos en dos álbumes, “Cheek to Cheek” en 2014 y “Love for Sale” en 2021.

“Me sacó de ese espectáculo y me puso justo en el escenario de Paramount, y dijo: ‘¿Cómo te llamas?’ Le dije: ‘Anthony Dominick Benedetto’. Él dijo: ‘Bueno, eso es demasiado largo para la marquesina. Simplifiquémoslo y llamémoslo Tony Bennett’”. Al año siguiente, el renombrado Bennett firmó con Columbia Records y comenzó a producir una serie de éxitos, incluidos “Because of You” y “Rags to Riches”.

Además de su canción característica, Bennett interpretó temas como “Fly Me to the Moon” y “Steppin ‘Out With My Baby” y dúos con Lady Gaga, incluidos “Love For Sale” y “Anything Goes”.

