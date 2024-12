ANÁLISIS | Dos tragedias de Nueva York pusieron de manifiesto el fracaso de la política en un tenso momento estadounidense

Penny, el veterano de la Infantería de Marina absuelto en el caso Neely, concedió su primera entrevista a Fox News. En un clip de adelanto emitido este martes, dijo que no quería “atención ni elogios, y sigo sin quererlos”. Y dijo que se habría sentido culpable si alguien hubiera resultado herido tras las amenazas que los testigos declararon que Neely hizo en el tren. “Aceptaría un millón de comparecencias ante los tribunales y que la gente me insultara y me odiara solo para evitar que una de esas personas resultara herida o muerta”, dijo Penny.

Las circunstancias del asesinato de Thompson y la reacción contra el seguro han supuesto un reto para los políticos. El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, dijo este miércoles que, cuando tenía tres años, había visto morir a su padre porque no podía recibir el tratamiento que necesitaba. He vivido en mis propias carnes el “colapso del sistema sanitario”, y es algo que todavía me afecta”, afirmó. “También sé que la forma de resolver las cosas no es matando a gente a sangre fría”, dijo Moore en Baltimore. Pidió justicia para Thompson y su familia, y añadió: “Hay dos adolescentes ahora mismo en Minnesota que están creciendo como yo lo hice: sin padre”.

