Selena Gomez se compromete con el productor discográfico Benny Blanco

Gomez, una ex estrella infantil de Disney, recientemente obtuvo nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en la serie dramática de Hulu “Only Murders in the Building” y el musical de suspenso de Netflix “ Emilia Pérez ”.

Blanco elogió a Gomez en una aparición en “The Drew Barrymore Show” en mayo, diciendo que se despierta todos los días y no puede creer que pueda compartir su vida con la superestrella del pop.“Ella es la mejor persona, la más genuina. Todo es completamente real”, dijo. “Todos los días, cuando me despierto y paso frente al espejo, me acerco a ella y me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí?’”.

