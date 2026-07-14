Qué sabemos de Joan Sebastián Durán Guerrero, el hombre de 26 años que murió en Maine a manos de ICE

Por María Santana, Anabella González y Fernando Ramos, CNN en Español

Con apenas 26 años, Joan Sebastián Durán Guerrero, nacido en Colombia, murió el lunes en Biddeford, Maine, al recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Todavía conmocionados por el hecho, los testimonios de varios de sus vecinos y de la comunidad aseguran que se trataba de un “hombre bueno” y “trabajador” que, al igual que muchos inmigrantes, dejó su país en busca de una mejor vida en Estados Unidos.

El joven vivía junto a su esposa y a su pequeña hija, de 3 años, y trabajaba como repartidor en esa ciudad del sur de Maine, según relataron sus vecinos. Durán Guerrero tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y contaba con un número de Seguro Social, dijo a CNN la directora de Maine Immigrants’ Rights Coalition, Mufalo Chitam.

Alrededor de las 7 de la mañana del lunes, el joven salió de su casa y se dirigía a su trabajo. Pero minutos después murió en un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden, en circunstancias que aún no están esclarecidas por las autoridades.

Joan Sebastian era oriundo de la ciudad de Bucaramanga, en el centro de Colombia.

Había emigrado a Estados Unidos para darle un mejor futuro a su familia, según dijo su padre en declaraciones a medios locales, al tiempo que aseguró que tenía los permisos legales para trabajar. Además de ser repartidor, también trabajaba en una clínica veterinaria, dijo el hombre.

El Gobierno colombiano, mediante su embajada en Washington, pidió una investigación y aclaración “exhaustiva e inmediata” al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, su familia en Colombia inició las gestiones para poder repatriar su cuerpo, según pudo saber CNN.

Carlos, amigo de Durán Guerrero y vecino de su mismo edificio, dice que él era “una excelente persona, un buen padre, buen esposo y trabajador”. Conmocionado, el hombre cuenta a CNN que bajó a la calle apenas unos minutos después de ocurrido el tiroteo.

“No era un mal muchacho, ni lo que especulan de que era un criminal o tenía orden de deportación. Eso es totalmente mentira”, dice.

El DHS dijo en una declaración oficial que un agente de ICE disparó su arma “temiendo por la seguridad pública”, pero no compartió detalles sobre por qué el agente creyó que el hombre era un riesgo. Las autoridades también aclararon que Guerrero no era el objetivo del operativo de control migratorio, según la oficina del senador de Maine Angus King, citando una conversación con el secretario del DHS Markwayne Mullin.

Isabel Paredes, otra vecina del joven, cuenta que muchos de sus amigos trabajan con él y conocen a su familia. “Dicen que era una familia bien tranquila, que el muchacho se dedicaba mucho a trabajar y a cuidar a su esposa, y a la nena”, dice la mujer a CNN con la voz entrecortada.

La familia de Durán Guerrero, dijo, “están asustados, no quieren hablar con nadie” después de lo sucedido. “Hay mucha gente que les ha estado tratando de hablar y ayudarlos”.

Nelson Elias, también vecino de Durán Guerrero, a quien dijo conocer desde 2024, contó que pasadas las 7 de la mañana del lunes se despertó por los gritos de lo que ocurría en la calle. “Los escuché (a los agentes) diciéndole que estacionara el auto. Era realmente fuerte. Luego, de repente, dispararon como 6 veces, y fue algo difícil de escuchar”, agregó.

Cuando bajó, vio a su vecino en el piso y a la esposa del joven junto a su hija también en el lugar, llorando y gritando a su lado. “Era una buena persona. Era callado y reservado. Trabajaba duro para mantener a su esposa y a una hija de 3 años. Solo pedimos justicia para su familia. Fue duro ver a su esposa sentada ahí, simplemente llorando y gritando”, dijo Elías a CNN.

El caso de Durán Guerrero ha conmovido a la comunidad y ha generado cuestionamientos por parte de dirigentes de la Cámara de Representantes y otras autoridades, que piden a los agentes de ICE rendir cuentas por sus operaciones.

“ICE, fuera de nuestros barrios”, “Biddeford fue construida por inmigrantes”, “¿Cómo te sentirías si tu hijo perdiera a su padre?”, dicen algunos de los carteles que los vecinos dejaron este martes en una ofrenda con flores para conmemorar a Durán Guerrero en el lugar de su muerte.

El dolor y la indignación se explican en parte, además, porque no se trata de un episodio aislado. Una serie de incidentes similares de muertes durante operativos del Servicio de Inmigración han ocurrido en el último año, el más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston.

“Estos no son incidentes aislados: reflejan un sistema de control migratorio que continúa operando con muy poca transparencia, muy poca rendición de cuentas y consecuencias devastadoras para nuestras comunidades”, dijo la asambleísta Jessica González-Rojas en una declaración. “Nadie debería temer que un encuentro con agentes federales de inmigración pueda terminar en una tragedia”, agregó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte del joven y aseguró que se trató de “un asesinato”. Petro dijo que espera que el servicio exterior colombiano en EE.UU. presente una acción jurídica rápida “para que los asesinos paguen por su homicidio”, de acuerdo con una publicación que hizo en X.

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE.UU.”, dijo el presidente de Colombia, quien también dijo que “espera un mensaje” del presidente Donald Trump sobre lo ocurrido.

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Con información de Gonzalo Zegarra, Lauren Mascarenhas, Joe Sutton, Danya Gainor y Priscilla Alvarez, CNN.