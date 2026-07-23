Las 5 cosas que debes saber este 23 de julio

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La guerra con Irán tiene un nuevo frente. El caos de la ofensiva mortal en Minnesota. Este fue el “11 ideal” del Mundial 2026. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Delcy Rodríguez parece afincarse en el poder. Por un lado, el Gobierno de Trump pidió a una corte de EE.UU. que garantice la inmunidad de la gobernante por una demanda civil presentada contra la líder chavista en Florida. Por otro lado, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela dejó de llamarla “presidenta encargada” y pasó a llamarla presidenta a secas. Son dos decisiones que relejan cómo, tras seis meses en el cargo, lo suyo está lejos de ser un interinato.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirman haber atacado este jueves dos petroleros saudíes en el mar Rojo, días después de anunciar que bloquearían el transporte marítimo del reino por el estrecho de Bab al-Mandeb. Un bloqueo efectivo de este espacio crearía un nuevo frente en la guerra con Irán, lo que podría requerir una intervención militar estadounidense que, a su vez, podría mermar la capacidad del Gobierno de Trump para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz.

La Cámara de Representantes dio el primer paso para financiar la guerra del presidente Donald Trump con Irán, así como para aprobar decenas de miles de millones adicionales para el Pentágono y ayuda para los agricultores estadounidenses, pero el destino de ese proyecto de ley en el Senado es incierto, pues incluye dinero para subvenciones estatales relacionadas con las elecciones destinadas a promover la Ley “SAVE America” del presidente, que exige prueba de ciudadanía para votar. Análisis.

Esta es la historia de los 18 días transcurridos entre las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti, las formas sumamente cuestionables en que la administración de Trump gestionó la aplicación de las leyes de inmigración y los tiroteos, y la agresividad y falsedad que siguen caracterizando sus operaciones de control migratorio.

La revelación hecha este martes por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, de que un error de software generó que unas 6.600 personas no ciudadanas fueran inscritas por equivocación en el padrón electoral del estado y que alrededor de 400 de ellas votaran de manera indebida en los últimos años, ha dado a los republicanos un nuevo argumento en su prolongada campaña contra el voto de personas no ciudadanas.

¿Qué es Pickaxe Mountain?

A. Una montaña en Mississippi

B. Una herramienta para excavar

C. Una montaña rusa en Ohio

D. Una instalación secreta de Irán

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Con Vozinha y Haaland, este fue el 11 ideal del Mundial 2026

La FIFA publicó este miércoles al “equipo ideal”, que se basó en la votación del público sobre una base preseleccionada de futbolistas. Allí destaca la presencia del portero de Cabo Verde Vozinha, quien a puro reflejo se dio a conocer al mundo con 41 años en el escenario más importante de todos.

Encuentran muerto a reclutador de modelos investigado por sus nexos con Jeffrey Epstein

Un reclutador francés de modelos profesionales, que durante más de una década organizó encuentros entre el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein y diversas modelos, fue hallado muerto el lunes en su domicilio cerca de París.

¿Quién es el Dr. Doom, el nuevo gran villano de Marvel en “Avengers: Doomsday”?

Introducido en los cómics en 1962, el Dr. Doom es el nuevo gran villano del Universo Marvel en “Avengers: Doomsday”, interpretado por Robert Downey Jr. ¿Cómo es posible? Aquí reunimos las teorías al respecto.

13 minutos

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a la corte este miércoles para una breve jornada de 13 minutos en la que el juez Alvin K. Hellerstein aceptó el calendario propuesto por la defensa y los fiscales para que el juicio contra el exmandatario comience el 1 de junio de 2027.

“Antes de que termine este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de ‘La Odisea’ que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero”

—Lo dijo Elon Musk, quien ha criticado la exitosa película de Christopher Nolan, basada en una obra de ficción.

Un leopardo ataca a un empleado en una licorería

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que un leopardo irrumpió en una licorería y atacó a un empleado en el norte de la India. El dueño de la tienda le dijo a CNN que el hombre no sufrió heridas graves y que el leopardo fue retirado del lugar por el equipo de rescate del Departamento Forestal.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La instalación “Pickaxe Mountain” en Irán es un presunto emplazamiento nuclear subterráneo donde Israel cree que Teherán ha almacenado parte de sus reservas de uranio enriquecido.

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