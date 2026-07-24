Trump insinúa que LeBron James podría ser “racista”, lo que intensifica su larga disputa

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump insinuó que la superestrella del basquetbol LeBron James podría ser “racista”, al declarar a la prensa este viernes: “Solo me gusta la gente a la que le gusto”.

A Trump le preguntaron sobre la decisión de James de fichar por los 76ers de Filadelfia y si creía que James era mejor jugador que la leyenda de la NBA Michael Jordan.

“Bueno, Michael Jordan es amigo mío”, dijo Trump. “Creo que LeBron, tal vez, sea racista, o quizá no le gusta Trump. No lo sé, pero solo me gustan las personas a las que yo les gusto, así que diría Michael Jordan sin duda”.

Las declaraciones representan el más reciente ataque en la larga guerra de palabras entre el presidente y James, quien este mismo viernes anunció que regresaría para un récord de 24 temporadas en la NBA en lugar de retirarse.

James respaldó a Hillary Clinton durante su campaña de 2016 contra Trump y escribió entonces que “necesitamos un presidente que nos una y nos mantenga unidos”. Después de que Trump ganó esas elecciones, ambos chocaron de manera más directa por la decisión del presidente de retirar una invitación a la Casa Blanca a los Golden State Warriors tras la conquista del campeonato.

“Eres un inútil”, publicó James en redes sociales en septiembre de 2017. “Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que apareciste tú”.

Trump arremetió contra James al año siguiente. Escribió que una entrevista que el astro de la NBA había concedido al entonces corresponsal de CNN Don Lemon había “hecho que LeBron pareciera inteligente, lo cual no es fácil”. Durante esa entrevista, James había criticado a Trump por sus ataques contra atletas negros que optaron por arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la injusticia racial.

Desde entonces, Trump ha atacado ocasionalmente a James, al tiempo que exalta su admiración por Jordan, quien, según dijo el presidente este viernes, había jugado golf con él y era “un tipo realmente bueno”. James respaldó después a Joe Biden en 2020 y apoyó a Kamala Harris en su campaña de 2024 contra Trump, que no prosperó.

“Cuando pienso en mis hijos, en mi familia y en cómo crecerán, la elección es clara”, publicó James en X antes de las elecciones de 2024, junto a un video con fragmentos de una serie de comentarios ofensivos de Trump.

James es solo uno de los atletas profesionales a quienes Trump ha criticado desde que se postuló por primera vez a la presidencia hace una década. La lista también ha incluido a las estrellas de la NBA Stephen Curry y Kevin Durant.

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