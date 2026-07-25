Se dan a conocer los finalistas del concurso Fotógrafo Astronómico del Año 2026

Por Sneha Dhandapani, CNN

A poco más de 6 km de la Torre Eiffel, un fotógrafo capturó la trayectoria de la luna llena sobre un horizonte rosado de París. En China, otro fotógrafo tomó una foto del cielo nocturno con estrellas fugaces.

Estas son solo dos de las obras preseleccionadas en la 18.ª edición del concurso anual Astronomy Photographer of the Year. Organizado por el Observatorio Real de Greenwich, el concurso recibió casi 4.000 propuestas de 769 fotógrafos de 66 países. Las participaciones incluyen fotografías de auroras, galaxias y paisajes de la Luna.

Algunas imágenes son impresionantes desde el punto de vista técnico, dijo Greg Brown, astrónomo del Observatorio Real y miembro del jurado del concurso.

El finalista Tom Williams, señaló, destaca varias vistas de Marte a lo largo de un año, todas en una sola imagen compuesta titulada “Marte en 2025”.

El finalista Rafael Schmall fotografió “El árbol de la sabana” desde Hungría, captando una protuberancia solar —o una densa nube de plasma— que brota con la forma de un árbol de acacia desde la superficie del Sol.

“Es una imagen realmente impresionante y llamativa”, dijo Brown, y agregó que le da al espectador una “sensación de movimiento y dinamismo de la naturaleza activa del Sol”.

Brown describió el concurso como una “mezcla peculiar” de imágenes innovadoras y técnicas con la ciencia.

“Es un concurso de arte tanto como cualquier otra cosa”, dijo Brown. “La belleza de las imágenes, la maravillosa variedad de colores y composiciones, se puede apreciar independientemente de que entiendas qué es exactamente lo que estás viendo”.

Los jueces elegirán a los ganadores en nueve categorías, además de otorgar dos premios especiales y seleccionar a un ganador general.

“Por lo general, los jueces no necesitan debatir mucho para llegar a una decisión sobre qué imagen elegir”, dijo Brown. “Siempre habrá algo en ella que la haga destacar”.

El Fotógrafo Astronómico del Año recibirá 10.000 libras (aproximadamente US$ 13.300), mientras que cada ganador de categoría recibirá 1.500 libras (aproximadamente US$ 2.000). Los finalistas y los participantes que reciban menciones especiales recibirán premios monetarios de menor cuantía.

Las imágenes ganadoras se darán a conocer el 17 de septiembre. Se exhibirán en una exposición en el Museo Marítimo Nacional de Londres, junto con una selección de otras imágenes preseleccionadas.

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